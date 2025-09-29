69歲校長因「1想法」狂燒1117萬退休積蓄 最終慘回校園當工友

日媒以真實案例揭示，即便退休時有足夠的積蓄，也有面臨破產的風險。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使退休時有足夠的積蓄，也有可能面臨破產的風險。日本一名69歲校長在退休時，擁有2500萬日圓（約新台幣508萬元）退休金及3000萬日圓（約新台幣609萬元）的存款，然而，他卻因抱持著「38年辛苦工作，應該獎勵自己」的想法，大手筆花錢，導致資產大量減少墜入不安深淵，最終在退休9年後，他以工友身份重返母校工作。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，69歲前中學校長大倉敏夫（化名）在退休9年前退休，領著退休金為2500萬日圓，加上存款3000萬日圓，還有每月24萬日圓（約新台幣4.9萬元）的年金，他的妻子同樣也有每月約8萬日圓（約新台幣1.6萬元）年金。當時他們的房貸已繳清、子女獨立，理應過上安穩退休生活。

然而，退休後夫妻倆頻繁出國旅遊、購車、添置高爾夫球具等，大手筆花錢，只因他告訴自己「38年辛苦工作，應該獎勵自己」。短短五年間將存款從5500萬日圓（約新台幣1117萬元）減至約3000萬日圓（約新台幣609萬元）。即便65歲開始領年金後，已習慣的高消費水準仍難降低，使得退休生活面臨壓力。

最終在69歲時，敏夫決定再就業。但因缺乏教職以外的工作經驗，他只能選擇體力型工作。他選擇回到熟悉的母校擔任工友，即使身為前校長略感尷尬，他認為只要低調沒人會發現，沒想到工作才兩週就被認出，但他並不在意，反而開始享受工作，甚至希望自己的經驗能成為後輩的反面教材。

專家指出，敏夫案例提醒退休族，即便擁有充裕退休金，也可能因高消費、缺乏財務規劃而陷入老後不安。一次取得大筆資金後容易心態膨脹，產生「花這點沒問題」的錯覺，或冒然投入高風險投資。因此退休後應先檢視收支、預估必要支出與「寬裕費」，並做好長期資金管理，以避免陷入財務困境。

