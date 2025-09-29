青年失業率破12％ 洪申翰：擬鼓勵企業提供彈性工作制度

勞動部也將規畫獎勵措施，鼓勵企業提供具彈性的工作制度，以平衡工作與家庭生活，有助於青年留才。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據主計總處的最新數據，8月份的失業率出現警訊，尤其20至24歲的青年失業率已突破12%。面對外界關注的青年就業問題，勞動部長洪申漢在接受本報專訪時指出，在最低工資連續調漲後，已讓社會新鮮人只拿最低工資的比例跌破2成，但針對年輕族群重視的「工作與生活平衡」，勞動部也將規畫獎勵措施，鼓勵企業提供具彈性的工作制度，以平衡工作與家庭生活，有助於青年留才。

針對上周拍板的明年度最低工資，勞動部長洪申翰以數據指出，初任人員拿最低工資的人數佔比有明顯的下降，從110年的26%降至113年的18.3%，最低工資不再是新鮮人的「起步薪」，洪申翰預期，當最低工資持續提高，這個數字還會再下降。

不過，日前主計總處公布的8月份的失業率，20至24歲的青年失業率達2位數、突破12%，在已嚴重少子化的台灣是嚴重警訊。洪申翰指出，勞動部在今年5月，與全國各地大學的學生會，合作舉辦勞動工作坊，他全程參與、親自主持。根據他的觀察，雖然年輕人加入工會的比例不高，但他們廣泛地從社群媒體上獲得資訊，對自身勞動權益、職場平權愈來愈重視，態度就是「我的休假的權益就應該休假」，簡而言之，年輕人對於工作與生活平衡，在意的程度也比其他年紀勞工更高。

因此，勞動部近期推動的各項措施，例如育嬰留停照顧彈性化，就是希望增加職場彈性，但不僅止於有小孩的勞工，對於一般勞工，也希望能增加職場的彈性，朝向提供企業獎勵的方式，鼓勵企業提供更具彈性的工作制度，以回應年輕勞工的需求、期望達成工作與生活平衡的目標。

其他的政策配套方面，則至協助年輕勞工縮短尋職期，例如推出「青年尋職計畫強化版」，針對青年族群常見的打工、實習權益問題，勞動部採取了更積極的手段。為了保護相對弱勢的打工族群，勞動部已公佈去年專案檢查所有違法名單，將違法企業的招牌公佈，目的是希望藉由透明化來保障勞工權益。

