怕員工不休假！日本三井住友銀行規定員工休滿1個月陪產假

日本三井住友銀行將規定男性員工須休滿1個月陪產假。圖為4月舉行的嬰兒「哭泣相撲」比賽。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》28日報導，日本三大巨型銀行之一「三井住友銀行」表示，為鼓勵員工參與育嬰工作並改善工作環境，該公司原則上將從10月起要求員工至少休1個月的陪產假。

據報導，作為2028會計年度即將採取的措施之一，該銀行將向休陪產假的員工及其同事支付5萬日圓（約1萬181元台幣）的獎金，前提是在該員工休陪產假期間，公司業務仍能穩定運作。

請繼續往下閱讀...

該公司在新聞稿中表示，考量到讓員工能夠獲得充足的工作準備時間，「我們將推動增強團隊韌性的舉措，將陪產假視為一個（提升工作效率）的機遇」。

三井住友銀行早在2023會計年度就實施陪產假100％的目標，但員工平均休假天數僅12天，遠低於30天的目標。

該銀行表示：「我們的目標是消除性別刻板印象，建立一種將男性休陪產假和參與育兒視為常態的文化。」

此舉正值愈來愈多的日本企業推出措施，向休陪產假員工的同事支付津貼，旨在鼓勵員工休假，並減輕那些面臨工作量增加的員工的不公平感。

根據日本政府一項調查，2024年，家有嬰兒的父親休陪產假的比率創歷史新高，達40.5％，但此一比例仍遠低於休產假母親的86.6％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法