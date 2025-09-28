1隻曾等同1克黃金 港媒爆中國經濟惡化陽澄湖大閘蟹價格腰斬

港媒指出，中國消費低迷，大閘蟹價格持續走跌。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》28日披露，由於送禮需求減少以及家庭支出疲軟，中國大閘蟹價格低迷，特別是陽澄湖大閘蟹禮券在2010年代初期曾達到每隻369.8元人民幣（以下同，約台幣1580元），大約是當時的1克黃金。反觀今年8隻優質陽澄湖大閘蟹的禮券價格約700元（約台幣2989元），相較於去年接近1500元（約台幣6405元）跌幅達53%，批發商一片哀號。

報導指出，大閘蟹以其獨特的風味備受消費者喜愛，長期以來被中國商家和有錢人視為饋贈客戶和「官員」的最佳禮物。大閘蟹也成為衡量中國十一長假消費需求的重要指標。

目前首批中國大閘蟹已在上週上架，市場情緒卻很低迷。上海嘉定區政府在網路發布的一份報告顯示，與去年同期相比，每公斤零售價格下滑約 20 元（約台幣85.4元），比起去年的價格，跌幅最高達2成。

報導說，2010年代初，10隻陽澄湖大閘蟹的禮券售價高達3698元（約台幣1.58萬），這意味著每隻大閘蟹的價值大致等同當時1克黃金。如今在幾個中國線上生鮮平台上，8隻優質陽澄湖大閘蟹的禮券售價約700元，而去年的價格則接近1500元，大幅折扣標誌著消費者情緒的巨大轉變。

大閘蟹批發商王敏（音譯）週日（28日）在抖音上發文抱怨稱，重量為 150 克或以上的大閘蟹價格，比去年同期大跌近 30%，他說，大閘蟹禮券價格通常在長假前會上漲，今年需求卻很疲軟。

專營富裕珠江三角洲市場的大閘蟹經銷商梁慶（音譯）無奈地說，原本以為去年是低谷，但現在別無選擇，只能進一步降低禮券價格。他的許多客戶反映中國國內或出口業務沒有改善，導致送禮預算極度緊張。

報導直指，中國大閘蟹持續的價格壓力，反映了通緊影響家庭消費所帶來更大範圍的壓力。根據中國國家統計局最新數據，上個月CPI年減0.4%，降幅超出預期。農業農村部數據顯示，9月第二週，全國豬肉和雞蛋平均價格較去年同期下跌超過20%，雞肉、鮮奶和羊肉價格也下跌，只有牛肉價格上漲。

