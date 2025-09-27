Costco「放大絕」奏效！會員升級暴增、每週銷售多1％

今年以來美式賣場好市多（Costco）在美國進行了幾項重大的調整。圖為排隊等候進場的Costco會員。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來美式賣場好市多（Costco）在美國進行了幾項重大的調整，其中開放黑鑽卡會員（Executive members）最早能夠提前1小時入場的決定，似乎有著良好成效，在電話財報會議上，Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）透露，這項措施估計為美國每週銷售額帶來約1%的增幅，且會員對此反應非常正面。而在本季新增的140萬名Costco會員中，就有110萬人選擇升級至黑鑽卡等級。

Costco週四（25日）公布2025年會計年度第四季（截至2025年8月31日）財報，顯示2025年會計年度全年營收達到2699億美元，較去年成長8.1%，優於分析師預期。Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）還表示，延長營業時間及其他新優惠，帶動更多會員升級為黑鑽卡會員。

截至第四季末，Costco共有8100萬名付費會員，其中3870萬人屬於黑鑽卡會員，在本季新增的140萬名會員中，就有110萬人選擇升級至黑鑽卡等級。

據人流分析公司Placer.ai的數據顯示，這項措施正在協助Costco達成多個關鍵目標，包含促使顧客更快、更頻繁地到店消費。Placer.ai 分析師霍托維（RJ Hottovy）表示：「雖然這樣說還為時過早，但我確實認為這是一個成功的策略。」

Costco同時指出，公司在增加銷售額的同時，並未顯著增加營運成本。

儘管Costco會員續約率出現些微下滑，不過Costco將原因歸咎給線上入會比例增加。米勒奇普解釋，線上入會的會員通常比實體門市入會的顧客忠誠度稍低。

米勒奇普補充：「整體而言，我們仍將線上入會的成長視為正面發展。」他並指出，線上入會者年齡層明顯較年輕，「現在將近一半的新會員都在40歲以下。」

米勒奇普的觀察也與Placer.ai的推測一致：Costco在中低收入族群中的吸引力正在提升。霍托維表示：「Costco吸引到我們認為較年輕的消費者：偏年輕的千禧世代與Z世代客群，這群人正開始建立家庭。這似乎是Costco的成長來源之一。」

霍托維進一步指出：「對Costco來說，這非常值得，即使是中低收入的消費者，只要他們忠誠，往後一輩子都是客戶。」

米勒奇普強調，延長營業時間與一系列新優惠，正是Costco提升會員價值、確保顧客持續回購的手段。

數據顯示，雖然黑鑽卡會員不到總會員數的一半，但其貢獻的銷售額，已接近Costco總銷售額的4分之3。米勒奇普說：「我們對目前看到的成果感到振奮，這正是我們推出這些新福利時所設定的目標之一。」

