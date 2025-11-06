全民減稅！明年綜所稅免稅額估調高4千元、薪扣額調高9千元

因CPI累計漲幅達調整門檻，明年綜所稅免稅額及扣除額將調高。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕減稅利多又來了！因物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅免稅額可望調高4000元、至10.1萬元，標準扣除額調高5000元、至13.6萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高9000元、至22.7萬元，綜所稅課稅級距及退職所得免稅額也將調高。財政部預計年底公告實際調整情況，後年5月申報明年綜所稅適用，全國近700萬申報戶均可受惠。

據「所得稅法」規定，綜所稅免稅額、標扣額、薪扣額、課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲3％以上，按上漲程度調整。根據主計總處今公布最新數據，CPI已較上次調整累計上漲約4.13％；以此計算，預估2026年綜所稅免稅額將由9.7萬元調高至10.1萬元，標扣額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者27.2萬元），薪資及身障扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元。

以雙薪4口之家為例，綜所稅免稅額調高4000元，報稅時可多扣除1.6萬元；標扣額調高5000元，多扣除1萬元；薪扣額調高9000元，多扣除1.8萬元；合計可多扣除4.4萬元，按適用稅率5％至40％計算，可省稅2200元至1萬7600元。若是單身上班族，可多扣除1.8萬元，按稅率5％至40％計算，可少繳900元至7200元。

另，綜所稅課稅級距及退職所得定額免稅金額也將調高，課稅級距預估調整為所得淨額61萬元以下適用稅率5％、61萬至138萬元適用稅率12％、138萬至277萬元稅率20%、277萬至518萬元稅率30％、518萬元以上適用稅率40％。

