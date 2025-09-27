外媒點名台積電全說了！川普又對半導體出狠招背後目的曝

台積電在美國亞利桑那州設廠。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府正考慮一項計畫，強制規定半導體在美國國內製造與進口須達1比1的比例，若長期無法維持1比1這個比例，將被徵收關稅。外媒報導分析，美國政府希望晶片供應鏈的所有環節都轉移到美國，並非部分環節，而這計畫代表川普的晶片政策正發生轉變，並點名台積電可能有大麻煩。

《Wccftech》報導，自川普透露有意對台積電、三星等公司徵收晶片關稅以來，圍繞著晶片關稅的不確定性一直很高。8月川普揚言將對進口半導體課徵高達100％關稅，但在美國投資或承諾在美國設廠的企業可取得豁免，現在現在新一輪的計畫，似乎是針對非在美國生產的公司。

請繼續往下閱讀...

根據多方報導，川普新計畫，要求半導體在美國境內的生產比例與進口比例達到1:1，未能未能長期達標的企業可能面臨關稅，此舉意在減少對外國晶片的依賴。

《Wccftech》指出，考慮到台積電美國和台灣工廠，在製程技術和產量方面的巨大差異，這對台積電及其合作夥伴來說無疑是個巨大的問題，川普的新晶片政策，可能迫使台積電將美國和台灣的生產置於平等地位。

考慮到台積電在美國的高額投資，其向美國製造轉移的進程無疑得到了加強。重要的是，台積電日前宣布在美國生產先進製程的計劃，再加上目前川普的新計劃，報導分析，台積電是否會將生產重心從台灣轉移。

報導還點出，台積電可能面臨的另1個主要問題是，該公司向美國製造的推進已經讓台灣感到不安，以至於許多台灣人認為台積電正在變成「美積電」。

雖然台積電的核心研發仍在台灣，但川普的政策可能導致台灣和美國生產相同的製程技術，這恐將成為邁向「技術轉移」的一步。

美國政府希望晶片供應鏈的所有環節都轉移到美國，而不是某些環節。川普政府此舉旨在實現100%「美國製造」的產品，無論半導體的製成有多麼複雜。但報導表示，要知道的是，台積電經常需要在美國以外地區的產線，例如先進封裝，才能完成最終產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法