明年最低工資月薪再增910元 估247萬名勞工受惠

明年最低工資月薪再增910元，大約247萬名勞工受惠。（示意圖，路透）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日召開最低工資審議會議，經過勞資政學4方委員多方折衝，最後拍板明年月新再增910元，達到2萬9500元、調幅3.18%；時薪最低工資則比照每月最低工資的調幅，由190元調整至196元。

勞動部試算，本次調升後，月薪勞工預估173.95萬人（本勞135.02萬名，移工38.93萬名）、時薪72.98萬人受惠，合計共約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約208萬人，部長洪申翰強調，受益人數仍是本勞多於移工，並非外界預期都是移工受惠的現象。

請繼續往下閱讀...

洪申翰表示，在此次115年最低工資調漲後，勞動部後續將更強力地查察、要求雇主不能違反最低工資。特別是過去違反最低工資比例最高的前三大產業，包括政府服務業，其中85%為保全服務業、第2個是不動產業、第3個是美容美髮、計程車修配以及大樓管理員等其他服務業。上述產業的勞工，保障他們的薪資安全不被欠薪，這是最基本的法定要求。

今日的會議自上午10時召開，歷經4小時的討論得出結論，勞動部長洪申翰描述協商過程，表示主要關注的焦點，在於CPI消費者物價指數的反應、經濟成長果實應適度分享，以及美國關稅的衝擊。但在第一輪的討論後，勞資雙方都認同，消費者物價指數年增率1.76%應如實反映，以維持邊際勞工的實質購買力，但對於經濟成長果實要如何共享，則是勞資雙方拉鋸的焦點。

勞方代表、全國產業總工會理事長戴國榮指出，原本資方提出比照疫情期間，計算GDP的4分之1，但勞方無法接受，經過多方折衝，僅認列約3分之1、漲幅3.18%，「雖不滿意、但可以接受」。

洪申翰強調，過去10年來，最低工資已經連續10年調漲，讓月薪由105年的2萬8元調至2萬9500元，算起來這連續10年的調漲，已經調漲了47.4%；時薪由120元調至明年196元，總調幅將達63.33％。如果把這些年消費者物價指數的成長率給扣除，最低工資的實質薪資成長率，也必然超過3成，他認為成長幅度相當顯著。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法