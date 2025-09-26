最低工資拍板連10漲！月薪漲至2萬9500元、時薪196元

最低工資審議會議今日召開，由勞動部長洪申翰主持。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞資雙方歷經五小時的激烈爭辯，在官方代表及學者專家的居間折衝下，最低工資審議會議已做出決議，勞動部部長洪申翰拍板，明年最低工資「連10漲」，月薪由2萬8590元漲至2萬9500元、漲幅3.18％；時薪由190元漲至196元、漲幅3.16％。

但同時也有附帶決議，受美國關稅等國際情勢影響，產業提供配套措施之建議，勞動部將與經濟部儘速研議相關方案。

現行最低工資為月薪2萬8590元、時薪190元。自105年以來，最低工資歷經連續9年調漲，讓月薪從105年的2萬8元調至2萬8590元，加上今日拍板的2萬9500元，總調幅進一步提升至47.44％；時薪由120元調至明年196元，總調幅將達63.33％。

根據最低工資法，最低工資的調幅，是依據消費者物價指數年增率作為「應參採指標」，同時參考10大「得參採」指標來擬訂。依照過往會中勞資協商的基本共識，多年來均依據「CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」的原則，今年主計總處預估全年CPI約2.21％、經濟成長年增率（GDP）預測值4.45％，勞方要求明年最低工資調幅至少「4％」。

