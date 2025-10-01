LTN經濟通》捉到小偷了 台積電為何冷處理？

台積電2奈米製程洩密案，疑流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」。（彭博）

東京威力科創竊密 台積電至今未提告

〔財經頻道／綜合報導〕2025年8月，台積電（TSMC）驚爆內部洩密案，9名工程師在職期間企圖竊取2米先進製程的機密，且將相關資料流向日本企業東京威力科創（Tokyo Electron；TEL），震驚業界。

據報導，台積電機密資料外洩案中的9名人員，其中3人是台積電2奈米試產人員，利用手機翻拍大量機密資料，其餘涉案6人為研發中心人員。根據了解，被竊取台積電2奈米資料，均流向東京威力科創的1名設備工程師，該名設備工程師曾在台積電系統整合部門任職。

分析師指出，台積電2奈米（N2）製程，是全球半導體產業最矚目的焦點。台積電已在2025技術論壇上公開表示，N2將採用GAA nanosheet 晶體管結構，並預計在2025–2026年進入量產。根據官方資料指出，N2 缺陷密度（D0）改善曲線優於 N3，顯示良率與進度符合計畫。

2奈米洩密事件爆出後，市場分析師建議，台積電應立即提告東京威力科創。值得注意的是，東京威力本身也是日本Rapidus股東，因此建議應一併提告，至少要求取得10–20%的免費技術股份，或要求賠償數百億美元的設備折抵。

分析師指出，對照昔日台積電前資深研發處長梁孟松離職，洩漏營業機密給南韓三星，台積電提告並緊咬梁孟松，訴訟纏鬥近4年，。這次台積電處理僅先火速對涉入洩密案的員工進行解職並提告，卻未公布是否大砍東京威力科創採購金額，令市場不解。

媒體指出，台積電內部對於近來公司心態偏向「日商設備商」感到疑惑，尤其發生2奈米機密外洩後，公司多數人明知是東京威力科創與台積電先進製程對接人員「聯手」竊取，但公司卻刻意淡化，在事件曝光後也隻字未提，也未向東京威力科創提告。

市場疑惑台積電的「冷處理」，半導體供應鏈則道破，因為東京威力科創對台積電太重要了。

東京威力科創是全球前五大半導體設備商。（擷取自網路）

取得台積電參數 TEL可壓縮研發時間與費用

日本東京威力科創是全球唯一擁有沉積、塗佈／顯影、蝕刻、清洗四大連續製程設備之公司，是晶圓片進入EUV曝光前重要步驟。由於東京威力科創（TEL）在EUV光刻塗佈／顯影工具市佔率接近100%，只要EUV出貨，其將同步受惠。

根據2025財報顯數，2024年4月至2025年3月，其合併銷售額達2.4兆日圓，營業利益6973億日圓，研發費用約2500億日圓，研發比重接近營收的10%。

半導體供應鏈指出，東京威力科創若能提前掌握台積電的關鍵參數，例如蝕刻選擇性、薄膜沉積速率、臨界尺寸控制，即可避免試誤成本，直接壓縮研發時間與費用。

分析師認為，台積電與東京威力科創的技術交會點極多，若有任何製程參數或 know-how 被外洩，都可能直接縮短東京威力科創的研發週期，影響未來設備標案的競爭格局。

東京威力科創現今是全球四大設備商之一，但在1963年創立之時，只是幫美國廠商Fairchild Semiconductor在日本販售晶圓製造設備的代理商。

當時，東京威力科創靠著日本半導體產業起飛的紅利，從「跑腿」逐步累積know-how，後來自己投入研發，才變成今天的全球四大設備商之一。分析師認為，東京威力科的出身並非「科技創新」，而是「市場通路」，從代理起家卻能成功轉型，顯示其商業敏銳度。

據了解，東京威力科創早在2000年代，就引入全球化管理，甚至將部分管理層設在美國，並鼓勵 「自由與責任」文化，與傳統日企的嚴謹、甚至僵化成鮮明對比，在日本企業中是獨樹一格。

目前東京威力科創據點遍布19個國家、共計87個據點。其中，台灣員工人數僅次於日本，足見台灣半導體地位之重要性。這也是為何檢調指控「內鬼竊密」後，全球半導體業界高度關注東京威力科創是否牽涉洩密案、獲利的原因。

市場傳出，台積電2奈米技術外洩遭指流向日本半導體公司Rapidus。（法新社）

東京威力科創同時是Rapidus及台積電供應商

近日，市場傳出，台積電內鬼竊密風暴擴大，台灣檢方查向東京威力科創，「恐燒到日本本社」。據報導，台灣檢方當庭主張台積電洩密案恐另有其他法人或自然人共犯，顯示台灣檢方不但劍指台灣東京威力科創，這起洩密風暴也可能波及「日本本社」，現今正在調查中。

市場傳出，台積電2奈米洩密案，已被洩漏給日本半導體國家隊Rapidus。很巧合的是，Rapidus在7月中旬宣布，成功試產2奈米晶片。

分析師指出，日本政府有心重啟半導體產業復興，與八家企業合力扶植晶圓代工廠Rapidus，作為2奈米晶圓代工，想重新開啟日本製造時代。而東京威力科創作為Rapidus的重要關鍵設備夥伴，也在居中扮演關鍵要角。

資料顯示，Rapidus是日本國家戰略中的關鍵企業，由日本經濟產業省主導成立的半導體公司，於2022年8月由個人股東14人設立，加上日本的8家大型企業，包括電裝（DENSO）、鎧俠（KIOXIA）、三菱日聯銀行、日本電氣、日本電信電話、軟銀、索尼和豐田汽車，共出資總計73億日圓。

Rapidus與東京威力科創有何關聯，媒體指出，Rapidus在2022年8月由曾任東京威力科創（Tokyo Electron）會長的東哲郎和日立製作所出身的小池淳義社長等14人主導成立，

東哲郎曾在去年底表示，極紫外微影（EUV）設備將如期於年底安裝，將有超過200台機台交付，並於2025年3月底前全部就位。之後，試驗生產線將啟動，並開始製造2奈米半導體，交付給客戶。而同時，東京威力科創是台積電、三星以及英特爾在蝕刻、清洗與顯像等機器設備的主要供應商。

對於Rapidus首度公開2奈米試製品，社長小池淳義宣稱，自從去年底搬入EUV裝置，僅花3個月就在EUV裝置上取得成功，這在全球是史無前例的。但此番話被韓國成均館大學教授權錫俊質疑，認為Rapidus一開始就跳過18奈米以下、直達2奈米，這是中國、韓國等晶圓廠都難以達到。

同時，也質疑Rapidus的晶圓廠完工快速，僅以8個月完成，超過一般需要2年；且，導入EUV曝光機後的製程穩定化時間，再到試運轉到第一批測試晶圓的生產時間，都異常快速。

東京威力科創在前執行長東哲郎導入的「股東回報」思維後，徹底改變了東京威力科創的資本策略。東哲郎目前是RAPIDUS 董事長。（彭博）

股東權益報酬率 直追艾斯摩爾

在日本國內，東京威力科創幾乎是設備界的旗艦企業，也是日本設備產業中，少數能與歐美設備商正面競爭的「門面」企業。主要競爭優勢是來自高度利潤與研發投入匹配。

根據東京威力科創的財報顯示，在截至2025年3月的會計年度中，淨銷售額、毛利、營業利益以及淨利均創下歷史新高。同時， 47.1%的毛利率與28.7%淨利率也達到歷史最高水準，股東權益報酬率（ROE）為30.3%。

日媒指出，東京威力科創（ROE）達到30.3%，在全球僅低於荷蘭艾司摩爾（ASML）與美國應用材料（AMAT）等產業龍頭，但已大幅超越多數日本同業僅10%-25%的水準。其背後關鍵，就是東哲郎導入的「股東回報」思維，徹底改變了東京威力科創的資本策略。

據報導，東哲郎在2013年推動與美國應材的合併計畫，儘管最終因反壟斷審查而破局，但卻受到了應材注重股東回報所啟發。

在2015年，東京威力科創首度宣布1200億日圓庫藏股回購，使流通在外股數當年減少約8%。此後，陸續在2020、2023與2024年推出3次回購。透過回購壓低股東權益規模，同時搭配本業穩健的高毛利與營業利潤率，將ROE推升至日企少見的高檔水準，並逐步與美系同業看齊。

分析人士認為，這作法顯示，日本半導體設備龍頭正逐步擺脫「傳統日企保守經營」的印象，透過股東回報政策與全球化佈局，走上與歐美企業相同的資本效率路徑。

此外，在這份財報中，研發支出為2500億日圓、年增達23.2%，顯示東京威力科創願意用資源押注技術進步。分析師認為，在設備業這種高資本支出、高技術壁壘的領域，東京威力科創能保持高利潤與持續投入研發，是競爭力的重要體現。

市場傳出，截至目前，台積電並未對東京威力科創本社提出告訴，主要有幾大考量。（路透）

台積電投鼠忌器的戰略考量

外媒報導，東京威力科創的四大核心產品（塗佈/顯影、蝕刻、沉積和清洗）佔其產品銷售額的95%。台積電、英特爾和三星等主要客戶的銷售額佔比達50%。

而現場解決方案業務約佔總收入的23%，作為經常性收入來源，為新設備銷售的周期性提供了穩定的平衡。該業務涵蓋維修、備件、升級和二手設備翻新，確保TEL龐大的已安裝設備群（超過9萬6000台）在其整個生命週期內保持最佳效率。

過去10年，東京威力科創的現場解決方案銷售額，其複合年增長率達14%。

分析師指出，全球的半導體生產設備（Semiconductor Production Equipment；SPE）行業高度整合，由少數幾家大型企業主導，前五家公司佔了產業銷售額的75%，每家企業都有各自的專業領域。而東京威力科創以營收排名全球第四，與應材、艾司摩爾和泛林集團（Lam Research）並列。

根東京威力科創估計，在塗佈機/顯影機、氣相化學蝕刻系統、擴散爐和批量沉積系統方面位居全球第一，在清洗系統、等離子蝕刻系統、金屬沉積和晶圓探針台方面排名第二。

分析師指出，東京威力科創在關鍵製程步驟上擁有廣泛經驗，與台積電的關係非常緊密。台積電不僅是其最大客戶之一，也是重要的技術合作夥伴。

因此，截至目前，台積電並未對東京威力科創本社提出告訴，僅針對涉案員工依法追訴。專家認為，這種冷處理策略，背後有多重考量。市場認為，現今法律舉證未完整，如果缺乏能證明東京威力科創高層知情或直接受益的證據，台積電就貿然提告，結果是容易敗訴。

回到供應鏈層面，雙方彼此依賴度極高，東京威力科創在EUV C/D工具幾乎壟斷，對台積電二奈米擴產不可或缺。倘若公開撕破臉，將直接影響台積電擴產進度。

另外，日本政府投入數千億日圓補助台積電熊本JASM廠，若台積電高調指控日本最大設備商，未來日台合作動向受到注目。最後是品牌形象管理，因為台積電長年以低調、專注專業著稱，不願陷入口水戰。冷處理能避免市場過度解讀，維持投資人信心。

市場認為，台積電不是「無作為」，而是以「戰略性冷處理」，內部強化資安，外部維持合作。

