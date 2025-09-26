最低工資審議將登場 勞方籲「4％」抗通膨、資方憂關稅籲凍漲

最低工資審議登場，全國產業總工會呼籲「薪水追上物價漲幅、經濟成長勞資共享。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕一年一度的最低工資審議會議，今（26）日上午10時登場，討論明（115）年最低工資調幅，今年因美國關稅攪局，對於勞方期待的「至少4%」調幅，資方代表反對態度強烈。今日一早9時勞動部門前就集結大批勞團代表，在一樓會議場外表達要求調漲的立場，預料審議流程將會是近年最拉鋸、辯論最激烈的一年。

綜觀今年勞資政學4方的意見，勞方要求比照往年的共識、調幅「至少4%」。立論在於，行政院主計總處預測2025年全年的CPI年增率僅1.76%，但「食物類價格」年增率高達3.69%，要求調幅務必要維持低所得家庭、弱勢勞工的基本購買力，再加上民生電價10月1日起調漲，將使勞工支出增加，調幅4%有所依據。

請繼續往下閱讀...

資方則認為，今年廠商面對經濟的不確定性，特別是在美國關稅衝擊下，國內減班休息（俗稱無薪假）人數暴增，製造業首當其衝，資方強調，當前的經濟成長高度集中於特定產業，許多傳統產業及內需產業仍在艱困經營，要資方全面調漲明年的最低工資，將使許多今年已艱困經營的傳產業者更為雪上加霜。

經濟部長龔明鑫在月初上任，就拋出依照過去最低工資的調整公式，「在今年不是那麼適當」，引發勞方砲轟，勞動部長洪申翰解讀，龔明鑫是傳遞資方想法，但日前他也對外拋出，「政府有優先照顧低薪勞工的責任」，強調同樣身處國際貿易衝擊的其他國家，已陸續決議調升明年最低工資，視維持低薪勞工的實質購買力為重要目標，有些調幅還不小，值得今年審議參考，表達「挺勞工」的態度。

根據最低工資法，最低工資的調幅，是依據消費者物價指數年增率作為「應參採指標」，同時參考10大「得參採」指標來擬訂。依照過往會中勞資協商的基本共識，多年來均依據「CPI年增率全數反映、經濟成長率勞資共享」的原則，對比今年主計總處預估全年CPI約2.21％、經濟成長年增率（GDP）預測值4.45％推算，勞方認為明年最低工資調幅應達「4％」，使月薪可望直逼3萬元、時薪直逼200元。但資方認為應該將明年美國關稅因素納入考量，「能不調最好」，要調升也該縮小調幅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法