台股收盤》台積電、聯發科雙王重挫！指數大跌443點收25580點



首次上稿:09:18

更新時間:13:45

台股週五大跌443.53點，收在25580.32點，跌幅1.7%，成交金額4797.47億元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最新經濟數據加劇了聯準會降息的不確定性，美國股市週四（25日）收盤走低，而受英特爾邀請台積電投資或進行潛在合作的消息影響，台積電ADR小跌1.44%。台股週五（26日）開盤以小跌25.57點的25998.28點開出，在電金傳各大類股齊跌的狀況下，終場大跌443.53點，收在25580.32點，跌幅1.7%，成交金額4797.47億元。

請繼續往下閱讀...

類股表現部分，電子類股指數下挫2%、金融類股指數下挫約0.18%，傳統產業股方面，包括紡織、橡膠、電纜、汽車和航運類股指數下挫1%左右，塑膠及機電類股指數下跌約2%，玻璃類股指數更大跌超過7%。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌20元，收1300元，成交額334.31億元，排名第1；鴻海跌10.5元，收219.5元，成交額288.38億元，排名第2；台達電跌36元，收848元，成交額158.02億元，排名第3；緯創漲2.5元，收128元，成交額152.11億元，排名第4；金居跌14.5元，收221元，成交額111.97億元，排名第5。

國巨*跌3.50元，收166元，成交額109.01億元，排名第6；華邦電跌2元，收31.4元，成交額98.58億元，排名第7；元大台灣50跌0.95元，收57.25元，成交額90.30億元，排名第8；聯發科跌35元，收1310元，成交額88.30億元，排名第9；尖點跌6.4元，收92.2元，成交額88.26億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法