英特爾找台積電的真實目的？美國背後盤算外媒分析全說了

知情人士透露，英特爾已接觸台積電，討論在晶圓製造領域投資或建立合作夥伴關係的可能性。（彭博資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，英特爾（Intel）已接觸台積電（TSMC），討論在晶圓製造領域投資或建立合作夥伴關係的可能性，外媒對此猜測是否和美國總統川普有關係，因先前川普毫不掩飾的表達他對英特爾的「愛」。

綜合外媒報導，英特爾（Intel）繼從美國總統川普獲得政府投資後，又得到目前的產業霸主輝達（NVIDIA）50億美元挹注，24日再傳出英特爾正與蘋果（Apple）洽談，爭取蘋果的注資。

而週四（25日）最新消息，英特爾已接觸台積電，討論在晶圓製造領域投資或建立合作夥伴關係的可能性。

《紐約時報》分析，目前這些大廠的加入，不確定是否會幫助英特爾轉虧為盈，但此舉可能會促使其他企業加大對英特爾的投資，包括那些試圖贏得川普青睞的公司。

報導表示，川普政府早對英特爾感興趣。今年1月，在政府入股協議達成的幾個月前，美國商務部長盧特尼克，曾試探英特爾的競爭對手台積電，詢問其在剝離英特爾晶片代工業務（為其他客戶生產晶片）後，可能接管該業務的可能性。

其他幫助英特爾製造業務的另一個方案，就是是讓蘋果、輝達和其他科技公司入股該部門。

而近期英特爾種種消息，讓華爾街和矽谷的人，正在思考其中是否參雜政治因素，企業願意投資英特爾，是因為他們認同英特爾執行長陳立武的願景，還是因為他們只想討好川普政府？

對英特爾來說，在經歷多年的痛苦和挫折後，投資者終於開始投入數十億美元的資金來支持。《FIRSTonline》分析，英特爾絕非一般公司，是矽谷的象徵，也美國自身的象徵，是確保美國在晶片領域獨立自主的支柱，更被視為要超越台灣、台積電的美國明珠。

分析師將英特爾與輝達的合作，描述為一個改變遊戲規則的時刻，使英特爾在人工智慧（AI）競賽中「處於領先地位」，但與蘋果的協議，是否意味著蘋果將放棄台積電生產的更高階晶片，轉而使用英特爾處理器？

報導表示，英特爾被視為重啟美國國內生產的關鍵要素，這一直是白宮的首要任務，川普更毫不掩飾的表達他對英特爾的「愛」。

報導表示，儘管對上述交易存疑，但在英特爾重振之際，任何可能性都不容忽視。英特爾依然面臨巨大挑戰，其失去鞏固的技術領先地位，市占被競爭對手蠶食，並且未能像2017年那樣抓住AI的強勁需求，因此即使輝達等宣布投資，各家分析師仍持謹慎態度。

此外，英特爾基本面依然脆弱，市場普遍預期英特爾今、明年仍將虧損。

美國無法承受對台積電的依賴，希望英特爾能夠確保自身「技術主權」，加強其先進半導體的國內生產，減少對外國的依賴，並支持經濟成長和國家安全。

