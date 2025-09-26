博世大規模裁員1.3萬人 德國汽車工業危機加速蔓延

德國汽車零件大廠博世計劃裁員1萬3000人，顯示德國汽車業的衰退正在這個歐洲最大的經濟體內蔓延。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕汽車製造商和其供應商正面臨需求下降、勞動力和能源成本上升，以及快速發展的中國製造商日益激烈的競爭，這些壓力迫使製造商不得不進行削減，德國汽車零件大廠博世（Bosch）計劃裁員1萬3000人，顯示德國汽車業的衰退正在這個歐洲最大的經濟體內蔓延。

《彭博》報導，德國汽車工業協會（VDA）資料顯示，過去兩年，德國汽車產業整體多達5.5萬個工作機會消失，到2030年，還有數萬個工作機會將消失，預計總裁員人數將近10萬人，該產業目前有超過70萬人。

請繼續往下閱讀...

除了最新推動裁員的博世之外，德國馬牌集團（Continental AG）、舍弗勒（Schaeffler AG）、采埃孚傳動（ZF Friedrichshafen AG）等零組件供應商都在大幅裁員和削減支出；福斯集團（Volkswagen）、保時捷（Porsche）等車廠也在裁員和減產，以應對銷售疲軟和美國關稅政策的影響。

德國經濟研究院（DIW）主席弗萊奇爾（Marcel Fratzscher）表示，博世宣佈大規模裁員，這只是德國重大工業重組的開始，未來幾年預計將看到更多裁員和破產。

博世計劃，到2030年將在全球裁員3％，顯示該產業正在陷入危機。以電動車巨頭比亞迪（BYD）為首的中國本土製造商正在佔領中國電動車市場。疫情爆發前，中國市場曾是德國福斯、BMW、賓士（Mercedes-Benz）的主要成長、獲利動能。而現在，這些價格低廉的中國車也正進軍歐洲市場，給德國車帶來進一步的壓力，與此同時，由於關稅政策，德國像利潤豐厚的美國市場出口成本正愈來愈高。

一些零件供應商的產能已經開始閒置，自身投入成本不斷攀升的情況下，他們仍面臨來自汽車製造商的降價壓力。根據歐盟統計局（Eurostat），德國製造業的勞動成本是斯洛伐克和捷克的2倍多，加劇了德國面臨的問題。亞洲競爭對手也憑藉更便宜的電池、引擎和電子元件贏得市佔，侵蝕了傳統製造商的利潤。

博世這波裁員行動，最大規模的將出現在位於斯圖加特（Stuttgart）的歷史基地，該工廠將裁員數千人。斯圖加特所在的巴登－符騰堡（Baden-Württemberg）經濟、勞工和旅遊部長霍夫麥斯特－克勞特（Nicole Hoffmeister-Kraut）表示，博世的消息是「最後的警鐘」，也是對德國工業心臟的一擊，呼籲聯邦政府應採取更有利於商業的政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法