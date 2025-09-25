新安東京海上接軌國際綠轉平台 助力台灣減碳行動

新安東京海上產險總經理賴麗敏2年前上任後，積極發展商業險業務，成效已經顯現。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受川普關稅戰拖累，今年產險業的車險業績明顯衰退，不過，新安東京海上產險2年多前就開始進行組織、業務調整，降低對車險業務的依賴，今年前8月已達成原定的全年業績目標，9月起更將導入母公司東京海上集團甫成立的「Tokio Marine Green Transformation （TMGX）」綠色轉型平台，為企業提供量身打造的綠色轉型保險與風險解決方案。

在擺脫防疫保單陰霾後，新安東京海上近2年簽單保費、獲利大幅提升，2024年簽單保費突破200億元、年成長率高達13.8％，稅後獲利22.55億元、EPS1.71元；今年更因非車險業績及獲利大幅成長，前8月稅前獲利已達14億元。

請繼續往下閱讀...

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，她2023年8月上任後，有感於過往的業務太過於倚賴及集中車險，因此成立再保、損害防阻及數位發展3大部門，積極發展商業險業務，2年來成效已經顯現，今年產險業的車險業務，雖因川普關稅衝擊，汽車銷售量下滑而衰退，但新安東京海上產險仍維持原有的車險核心業務競爭力，同時在商業險業務上，呈現大幅成長走勢。

為加速全球淨零進程，新安東京海上產險母公司東京海上集團在9月份成立「Tokio Marine Green Transformation （TMGX）」綠色轉型平台，賴麗敏表示，「TMGX」綠色轉型平台整合了東京海上集團全球資源，專注離岸風電、太陽能、儲能系統等綠色技術風險管理，更藉由收購再生能源保險專業公司GCube Insurance，累積超過20年國際承保與理賠經驗。

作為母集團在台重要子公司，新安東京海上產險將導入TMGX的國際專業經驗，為台灣企業提供「在地化」的客製化綠色保險商品，包括離岸風電保險、太陽能發電設備保險及電池儲能系統保險等商品；未來，再生能源若擴展至氫能、深層地熱等「前瞻能源」等新興技術時，也可透過TMGX平台資源，為客戶提供最先進的風險解決方案。

賴麗敏指出，台灣能源轉型需兼顧國際趨勢與在地需求，除了引進東京海上集團國際經驗外，新安東京海上產險也首創「電力契約最佳化與永續評估建議系統」，已獲經濟部專利認證，透過對企業用電需求進行智能分析，提供最佳化電力契約容量的建議，在不影響生產運營的情況下，最大化節省營運成本，同時引導企業，將節省的營運成本投入再生能源發展與永續轉型策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法