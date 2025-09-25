營業用車輛牌照稅10/1開徵 全國開徵逾29萬輛

今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納截止日至10月31日止。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納截止日至10月31日止。根據統計，全國開徵車輛數計29萬7473輛、稅額12億5832萬元，相較於2024年分別增加4782輛及1034萬元，增幅為1.6%及0.8%，以營業用小客車增加較多，主要是租貸業車輛。

財政部說明，六都營業用車輛下期使用牌照稅開徵車輛數計26萬244輛、稅額10億2056萬元，占全國開徵車輛數比率87.5%，開徵稅額比率81.1%。其中台北市開徵14萬2659輛、稅額4億2434萬元，分別占48%及33.7%，開徵車輛數與稅額皆居六都之冠，且營業用大小客車及貨車的車輛數及稅額均以台北市最多，另營業用曳引車的車輛數及稅額則以高雄市最多。六都以外縣市共開徵3萬7229輛、稅額2億3776萬元，占全國開徵車輛數比率12.5%、開徵稅額比率18.9%。

財政部表示，截至今年8月底止，全國免徵使用牌照稅車輛計103萬5045輛，減免稅額109億6912萬元；其中，計程車免徵車輛計9萬3350輛，減免稅額5億670萬元，較2024年同期車輛數及稅額分別增加359輛及601萬元。目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至2025年12月31日止，截至2025年8月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有11萬2801輛，免徵金額29億8584萬元，較2024同期分別成長39.7%及38.6%。

財政部提醒，今年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書將於9月下旬由各地方稅稽徵機關陸續寄發，納稅義務人如對繳款書所載稅額有疑義，可以利用繳款書上的聯絡電話或免付費電話0800-000321向各地方稅稽徵機關洽詢。財政部補充，自2023年7月起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書（或長期約定轉帳繳納通知）歸戶服務，納稅義務人可於開徵2個月前，向車籍所在地之地方稅稽徵機關申請，就同一縣市內的全部車輛進行歸戶，每張歸戶繳款書以5筆車籍為限，已申請歸戶之車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。

