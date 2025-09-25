ASIC水冷產品Q4出貨 奇鋐下半年營運維持高檔

奇鋐在水冷散熱領域佈局深，是輝達GB200架構的主力供應商。（路透資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI伺服器需求強勁，散熱大廠奇鋐（3017）水冷產品出貨持續增溫。該公司指出，第三季因水冷模組、美系客戶手機散熱產品出貨帶動，營收有望雙位數成長，第四季則因將出貨ASIC水冷產品，營收則將較第三季小增，若新台幣匯率穩定，下半年毛利率也將提升。

奇鋐在水冷散熱領域佈局深，是輝達（NVIDIA）GB200架構的主力供應商，也是數個CSP（雲端服務供應商）伺服器的散熱供應廠商。奇鋐指出，目前GB200水冷板拉貨力道仍強，而儘管同業也即時切入GB300水冷板供應鏈，不過初期奇鋐的市佔仍較高，利於後市成長；目前水冷板營收約佔整體1至2成。

奇鋐今年營收表現犀利，前8月累計營收773.6億元、年增74%，創歷年新高紀錄，已經超過去年全年表現。法人預估，奇鋐第三季在水冷模組、手機散熱產品挹注下，單季營收有望季增達25%，第四季營運仍將維持高檔、估個位數季增，不過會是全年高點。

第三季蘋果（Apple）的iPhone系列新機種出貨，奇鋐是Pro、Pro Max的散熱零組件供應商，營運也將受惠。不過因蘋果向來擅於對供應商砍價，因此iPhone產品毛利率表現相對伺服器產品低，但因全年營收比重僅個位數，對奇鋐整體毛利率表現影響不大，且因iPhone 17銷售表現佳，第四季拉貨值得期待。

從AI伺服器產品的出貨比重來看，奇鋐的ASIC產品佔營收約2至3成、GB約則約佔7至8成，其餘則為AMD。奇鋐指出，目前AI伺服器營收比重佔總體的4成，水冷產品佔其中半數，看好ASIC伺服器加速導入水冷、CPX架構將進一步帶動水冷板需求，後市正向看待。

