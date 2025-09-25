研調預估第4季NAND快閃記憶體價格上漲5-10%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）今指出，雲端服務供應商（CSP）廠商將儲存需求快速轉向QLC enterprise SSD，短期內急單大量湧入，造成市場明顯波動，同時，SanDisk率先宣布調漲10%，Micron也因價格與產能配置考量暫停報價，使得供應端氛圍由保守轉為積極，在此外溢效應帶動下，預估第4季NAND Flash各類產品合約價將全面上漲，平均漲幅達5-10%。

TrendForce表示，消費市場需求上半年提前拉貨，下半年旺季未能如預期發揮效應，市場原本普遍預估第四季價格將進入盤整，但沒想到HDD供給短缺與過長交期，使CSP廠商將儲存需求快速轉向QLC enterprise SSD，外溢效應帶動帶動價格上漲。

請繼續往下閱讀...

TrendForce指出，從供給面來看，NAND Flash受惠於上半年減產與優先去化庫存，市場供需平衡明顯改善，原廠庫存與價格壓力同步緩解。除幾家大廠規劃於明年啟動新廠投產外，其餘廠商資本支出多集中於先進製程升級，以優化單位成本結構，並將產能聚焦於高毛利產品，減少價格競爭以提升利潤，形成價格支撐。產品面上，QLC因具成本優勢而廣泛應用於SSD，特別是生成式AI對海量資料儲存需求推升，使各大原廠更加著重於QLC產能佈局。

就需求面來看，NAND Flash下半年受消費力道走弱、OEM採購趨緩，通路端也存在大量成機庫存待去化影響。不過，由於server OEM及CSP業者上半年積極清理庫存，加上NVIDIA新一代Blackwell晶片於下半年進入放量出貨階段，疊加HDD供給吃緊，帶動enterprise SSD需求大幅攀升。彼消此長下，NAND Flash整體需求仍維持正向發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法