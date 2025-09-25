上半年單一建案揭露件數破100件僅14個 年減逾9成

今年上半年全台房市仍受房貸緊縮及央行第七波信用管制衝擊，整體買氣在谷底盤旋。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸荒除衝擊中古屋交易，也連帶造成預售屋買氣低迷，根據房仲業者彙整今年上半年全國預售屋實價揭露件數、有2.05萬件，對比去年同期近7.74萬件，年減幅達73.5%，進一步觀察單一預售案揭露件數突破100件，去年上半年高達146個建案，但今年上半年僅有14個，年減幅超過9成。

上半年預售屋買氣為近4年同期最慘

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年上半年全台房市仍受房貸緊縮及央行第七波信用管制衝擊，整體買氣在谷底盤旋，尤其今年上半年全台僅剩14個建案揭露件數突破100件，顯示今年上半年預售市場量縮明顯，為近4年的上半年同期預售屋買氣最慘的1次。

請繼續往下閱讀...

進一步觀察揭露件數突破100件的14個預售案分布地點，台北市有2個，分別出現在文山、南港，新北市則有4個，分布在中和、板橋、新莊以及淡水等行政區，桃園市有3個，分別出現在中壢、龜山以及桃園區，台中市也有2個，出現在西區、烏日區，高雄市則有2個，坐落在前鎮、橋頭等區域，另基隆市也有1個。

陳金萍補充，相較於中古屋市場，購買預售屋的民眾對資金調度與市場前景更為敏感，一旦政策收緊或貸款難度提升，成交量立刻反映降溫。因此，當前預售屋買氣大幅量縮的狀況下，僅有具備地段、品牌或產品規劃優勢的建案能維持較穩定的銷售動能，明顯呈現個案表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法