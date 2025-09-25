中國貿易投資全面滲透 ! 智庫曝 : 美國在「這區域」影響力跌落、成邊緣國家

澳洲智庫報告警告，川普正在削弱美國在中國後院的影響力。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲智庫Lowy Institute發布最新報告警告，美國在川普政府推動的關稅、援助削減及簽證限制等外交政策下，對東南亞的影響力正在減弱，中國則持續鞏固其主導地位，影響力正全面滲透。報告直言，中國東南亞「無所不在」，但華盛頓越來越被視為邊緣國家。

報告在評估貿易、投資和國防方面的合作夥伴，美國已落後於中國，原因在於華府的外交表現「零散不一」，且在東南亞展現了2副不同的面孔。反觀中國，透過穩定的貿易、投資與外交布局，深植於東南亞。

數據顯示，中國占東南亞20%的出口市場、供應26%的進口，相較之下，美國僅分別為 16%。在柬埔寨、寮國與緬甸，中國的影響力甚至比美國高出60%至150%。

報告指出，美國在菲律賓和新加坡等傳統合作夥伴國的影響力依然最強，國防關係在這些國家佔據核心地位。但研究也稱，在東南亞地區，華盛頓越來越被視為邊緣國家。

報導指出，川普時代的關稅、簽證限制以及對外援助削減83%是導致出口下降的因素。川普於4月宣布新關稅徵收，東南亞國家受到重創，寮國和緬甸即使在7月調整關稅後，仍面臨40%的關稅。

川普政府的外交退卻引發質疑。美國民主黨參議員批評川普「把全球領導權拱手讓給中國」，理由包括貿易戰及削減媒體支出來減少與中國的接觸。根據皮尤研究中心調查顯示，現今富裕國家對中國的好感度提升至32%，創6年新高，對美國的支持率反而降至35%，為2017年以來最低。

專家指出，中國利用貿易、投資和外交手段，擴大其在曾經由華盛頓主導的東南亞地區其影響力。對此，洛伊研究所副研究主任蘇珊娜·巴頓（ Susannah Patton）表示，「中國遙遙領先美國」。

儘管中國在東南亞已領先美國一大截，但這並不代表區域已完全落入中國的勢力範圍，因為這些區域國家同時推動「多元化外交」，避免過度依賴任何單一大國，以降低地緣風險。

下個月，川普預計出席在馬來西亞舉行的東協（ASEAN）高峰會，這場會議或將成為檢視美國在東南亞影響力的試金石。

