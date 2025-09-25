新北今年Q2住宅價格指數平穩 整體開發區市場保守觀望

新北市今年第2季住宅價格指數呈現平穩，整體開發區受到信用管制措施影響，市場趨於保守觀望。圖為淡海新市鎮一帶。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局公布今年第2季住宅價格指數，4月至6月全市住宅價格指數分別為129.12、128.81、130.12，月漲變動介於-0.24%至1.02%之間，相對平穩。另整體開發區的季變動率呈現-0.35%至0.57%的漲、跌幅，主要受到信用管制措施影響，市場趨於保守觀望。

地政局指出，觀察新北市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，今年4月至6月指數漲跌互見，各月份變動率介於-2.74%至2.12%的漲跌幅，與去年同期相較約有-0.14%至15.45%的年變動率。整體而言，新北市各區域住宅市場雖受央行第7波選擇性信用管制影響，造成成交量縮減，仍因剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格持穩。

此外，本季各捷運線指數有漲有跌，三重新莊線、新店線、淡水線及環狀線較上季略跌-0.13%至-1.32%；板南線（土城段）、板南線（板橋段）、中和永和線及三重蘆洲線等指數，較上季上漲0.34%至1.30%，整體呈現平穩，主要原因是捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。

在整體開發區方面，地政局表示，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區，季指數分別為114.66、117.72、118.91及104.62，季變動率呈現-0.35%至0.57%的漲、跌幅，分析原因是受到信用管制措施影響，市場漸趨保守，導致出現買方觀望與賣方惜售狀況，整體價格略跌至持穩趨勢。

