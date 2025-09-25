美國拉丁裔移民創造逾48兆的GDP！光「這州」就佔近30兆

美國拉丁裔移民創造逾48兆的GDP！（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府正大力推動一項前所未有的舉措，將 無證移民驅逐出美國之際，根據拉丁裔捐贈者合作組織（Latino Donor Collaborative）的最新研究報告，2023年，美國拉丁裔移民貢獻了1.6兆美元（約新台幣48.32兆）的GDP，其中光是加州，就佔9890億美元（約新台幣29.86兆元），預計2025年將超過1兆美元（約新台幣30.2兆）。

另2023年美國拉丁裔的整體購買力貢獻了4.1兆美元（約新台幣123.82兆）。

CNBC報導，亞利桑那州立大學的經濟學家進行了這項研究，他們表示，受教育程度、創業精神和勞動參與率提高的推動，衡量美國拉丁裔群體經濟影響力的GDP在2023年將比2015年增長50%。相較之下，美國非拉丁裔族群的GDP在同一時期內估計增加了17%。

報告顯示，光是加州，2023年拉丁裔GDP就達9890億美元，預計2025年將超過1兆美元。德州、佛羅裡達州和紐約州的拉丁裔GDP也都達到數千億美元。

拉丁裔的消費佔整體經濟的比重越來越大。

報告顯示，隨著嬰兒潮世代的老去，他們的支出份額每年下降約4%，而美國拉丁裔即將填補這一支出缺口。他們在美國消費中的份額每年增長超過3%。受人口變化和可支配收入成長的推動，拉美裔實際消費支出每年增長近5%，而非拉美裔僅2.4%。

拉丁裔捐贈者合作組織聯合創始人兼特魯希略集團主席特魯希略表示，如果說除了人工智慧之外，經濟還有一劑良方，那就是拉丁裔消費者。他們是勞工、企業家和消費者，推動美國經濟各個領域的顯著增長。

