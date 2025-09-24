晴時多雲

下週面試聯準會主席人選 貝森特：需有思想開放特質

2025/09/24 21:09

美國財政部長貝森特（見圖）說，他正在找一個「思想開明」的人來取代聯準會主席鮑爾。（路透）美國財政部長貝森特（見圖）說，他正在找一個「思想開明」的人來取代聯準會主席鮑爾。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今（24）日透露，他正在尋找取代聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的人選，而這個人必須要有「思想開放」特質。

《路透》報導，貝森特在福斯財經網（Fox Business Network）的節目《與瑪麗亞共度早晨》（Mornings with Maria）中透露，他下週要面試幾名候選人，他們其中之一會取代鮑爾成為聯準會主席，預期會在10月第一週完成第一輪面試。

貝森特指出，他對某些候選人的實力感到驚訝，雖然貝森特沒有說出這些人的姓名，但他補充說，他正在找一個思想開放的人來領導美國央行。

鮑爾的聯準會主席任期將在2026年5月屆滿。據本報先前報導，被川普列入考量的接班人選包括白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）以及現任理事華勒（Christopher Waller）。

