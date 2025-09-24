Agility Robotics到訪佳能 看好台灣人形機器人產業發展

美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst（中央者）到訪佳能。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日能率（5392）集團投資的美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst到訪能率旗下的光學廠佳能（2374）。Hurst於受訪時表示，人形機器人未來10年會成長到數萬台規模，台灣產業含相機模組、感測器、處理器、馬達等都是供應鏈重要一環，台廠也有望設計出自己的人形機器人投入市場，未來產業發展正向。

Agility Robotics除獲得能率集團投資，近日也獲得輝達（NVIDIA）投資，前景正向。Hurst說，因人形機器人所需的AI、運算能力、電池與感測器都比現有產品更高階，佳能因影像光學技術強、又有設計能力，是Agility Robotics重要合作夥伴，在獲得輝達投資後也會持續拓展全球市場。

請繼續往下閱讀...

佳能也指出，公司近5至6年間接獲許多AI影像專案，藉以建立資料庫，更加強化佳能的多光軸光學校準，強化人形機器人的AI影像協助與辨識，尤其佳能在大角度、魚眼鏡頭作校準與光學影像辨識技術具備優勢，以幫助人形機器人、無人機客戶。

針對台灣供應鏈，Hurst也看好，因為台灣的ICT產業與供應鏈已經完熟，佔據全球重要地位，人形機器人需要相機模組、感測器、處理器、馬達與傳動系統量能也都在台灣，因此台灣也將是人形機器人重要供應鏈一環，台灣也有機會設計並推出自研的人形機器人，未來值得期待。

全球勞動力持續減少，Hurst指出，人形機器人將從物流、倉儲拓展到製造業、零售業，10年後可能進入家庭使用，隨著使用場景擴大，Agility Robotics的人形機器人Digit未來也正向，目前有數10台Digit投入商用，工廠年產能為1萬台，2026年底將推出Digit V5，屆時有望正式進入量產。

針對人形機器人產業前景，Hurst則說，目前此產品仍需要大量測試與使用場景訓練與校準，以期達到應有的安全水準。例如目前Agility Robotics的產品只在3至5個應用場景有深入研究，正期待能進入未來10至20個場景，以蒐集使用資料、進行校正與安全性提升，才能更有效部署人形機器人應用。

Hurst指出，人形機器人需要重新開發專用的致動器模組、相機模組、各種電子零件，因此企業需要合作夥伴與供應鏈支持、形成產業聯盟，台灣就是全球供應鏈的關鍵一環，Agility Robotics也持續與輝達合作，包含移動機器人晶片、高動態系統控制AI與人形機器人未來所需的安全模組與運算模組，並向國際拓展。

