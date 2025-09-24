晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Agility Robotics到訪佳能 看好台灣人形機器人產業發展

2025/09/24 15:34

美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst（中央者）到訪佳能。（記者歐宇祥攝）美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst（中央者）到訪佳能。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日能率（5392）集團投資的美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst到訪能率旗下的光學廠佳能（2374）。Hurst於受訪時表示，人形機器人未來10年會成長到數萬台規模，台灣產業含相機模組、感測器、處理器、馬達等都是供應鏈重要一環，台廠也有望設計出自己的人形機器人投入市場，未來產業發展正向。

Agility Robotics除獲得能率集團投資，近日也獲得輝達（NVIDIA）投資，前景正向。Hurst說，因人形機器人所需的AI、運算能力、電池與感測器都比現有產品更高階，佳能因影像光學技術強、又有設計能力，是Agility Robotics重要合作夥伴，在獲得輝達投資後也會持續拓展全球市場。

佳能也指出，公司近5至6年間接獲許多AI影像專案，藉以建立資料庫，更加強化佳能的多光軸光學校準，強化人形機器人的AI影像協助與辨識，尤其佳能在大角度、魚眼鏡頭作校準與光學影像辨識技術具備優勢，以幫助人形機器人、無人機客戶。

針對台灣供應鏈，Hurst也看好，因為台灣的ICT產業與供應鏈已經完熟，佔據全球重要地位，人形機器人需要相機模組、感測器、處理器、馬達與傳動系統量能也都在台灣，因此台灣也將是人形機器人重要供應鏈一環，台灣也有機會設計並推出自研的人形機器人，未來值得期待。

全球勞動力持續減少，Hurst指出，人形機器人將從物流、倉儲拓展到製造業、零售業，10年後可能進入家庭使用，隨著使用場景擴大，Agility Robotics的人形機器人Digit未來也正向，目前有數10台Digit投入商用，工廠年產能為1萬台，2026年底將推出Digit V5，屆時有望正式進入量產。

針對人形機器人產業前景，Hurst則說，目前此產品仍需要大量測試與使用場景訓練與校準，以期達到應有的安全水準。例如目前Agility Robotics的產品只在3至5個應用場景有深入研究，正期待能進入未來10至20個場景，以蒐集使用資料、進行校正與安全性提升，才能更有效部署人形機器人應用。

Hurst指出，人形機器人需要重新開發專用的致動器模組、相機模組、各種電子零件，因此企業需要合作夥伴與供應鏈支持、形成產業聯盟，台灣就是全球供應鏈的關鍵一環，Agility Robotics也持續與輝達合作，包含移動機器人晶片、高動態系統控制AI與人形機器人未來所需的安全模組與運算模組，並向國際拓展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財