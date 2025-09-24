中製C919客機沒人要？商飛大砍今年交付目標

中國本土飛機製造商中國商飛公司（COMAC）已將旗艦機型C919的今年交付目標，從75架大砍到25架。（歐新社）

高嘉和／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國商業飛機外銷企圖又受到重大挫折！中國本土飛機製造商中國商飛公司（COMAC）已將旗艦機型C919的今年交付目標，從75架大砍到25架，削減了三分之二。

據《彭博》報導，商飛公司大型窄體C919客機原先樂觀評估將有來自中東或越南等地航空公司的訂單將湧入，將今年交付目標，從最初的50架飛機提高到了75架，不過很快就面對各項現實瓶頸，將C919交付目標削減了三分之二，僅剩25架。

請繼續往下閱讀...

這些現實包含C919嚴重依賴西方製造的零件（包括美國零件），包括引擎和攸關動力和控制的零件，均來自美國和歐洲供應商，美政府一度暫停航太發動機製造廠「奇異航太」（GE Aerospace）向中國供應關鍵引擎零件，這些供應困難可能令中國商飛措手不及。

美國總統川普8月25日曾稱，由於中國的稀土政策，美國沒有向中國提供波音的零件，導致中國有200架飛機無法飛行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法