晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中製C919客機沒人要？商飛大砍今年交付目標

2025/09/24 14:35

中國本土飛機製造商中國商飛公司（COMAC）已將旗艦機型C919的今年交付目標，從75架大砍到25架。（歐新社）中國本土飛機製造商中國商飛公司（COMAC）已將旗艦機型C919的今年交付目標，從75架大砍到25架。（歐新社）

高嘉和／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國商業飛機外銷企圖又受到重大挫折！中國本土飛機製造商中國商飛公司（COMAC）已將旗艦機型C919的今年交付目標，從75架大砍到25架，削減了三分之二。

據《彭博》報導，商飛公司大型窄體C919客機原先樂觀評估將有來自中東或越南等地航空公司的訂單將湧入，將今年交付目標，從最初的50架飛機提高到了75架，不過很快就面對各項現實瓶頸，將C919交付目標削減了三分之二，僅剩25架。

這些現實包含C919嚴重依賴西方製造的零件（包括美國零件），包括引擎和攸關動力和控制的零件，均來自美國和歐洲供應商，美政府一度暫停航太發動機製造廠「奇異航太」（GE Aerospace）向中國供應關鍵引擎零件，這些供應困難可能令中國商飛措手不及。

美國總統川普8月25日曾稱，由於中國的稀土政策，美國沒有向中國提供波音的零件，導致中國有200架飛機無法飛行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財