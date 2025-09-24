晴時多雲

台灣罕見用晶片制裁南非 彭博認證台灣優勢

2025/09/24 11:59

台灣遭南非更名降等駐處，經濟部祭晶片出口管制。（路透檔案照）台灣遭南非更名降等駐處，經濟部祭晶片出口管制。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣政府宣布，基於國家安全考量，將對出口南非的部分晶片採取管制措施，未來大部分對南非出貨須經事前審批。外媒表示，這恐對南非企業產生重大影響，《彭博》則以「非比尋常」形容台灣的做法，「利用自身在晶片市場的主導地位，向與中國關係密切的南非施壓」，並表示，南非此舉恐與11月的20國集團（G20）領袖峰會有關。

《彭博》報導，南非重申，與台灣的關係「非政治性質」。先前南非政府片面要求台灣駐處遷離首都、擅改名稱後，台灣外交部與相關部會研議反制措施。

經濟部昨（23）日公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等47項貨品，應先經過經濟部核准。《彭博》指出，台灣這麼做既反映台灣的經濟實力，也反映台灣在外交界被北京邊緣化後日益加劇的挫折感。

根據報導，全球大多數先進晶片由台積電（2330）生產，《OneSafe》分析指出，台灣對半導體出口實施了嚴格的管控，恐對依賴晶片的南非公司產生直接影響，可能導致多個產業的專案停滯。

《OneSafe》表示，台積電生產全球90%的最先進的晶片，用於AI、電動車和工業機械等，台積電晶片對於訓練AI演算法和驅動汽車電子設備至關重要，任何供應中斷，都可能阻礙南非技術進步和營運效率。

專家警告，即使是半導體供應的暫時中斷，也可能延緩AI創新，並降低製造效率。

《彭博》報導，南非1997年與台灣斷交。1位外交部官員先前提到，南非在金磚國家峰會後不久，就向台灣施壓，要求將其駐處遷出首都普勒托利亞（Pretoria），至最大城市約翰尼斯堡。

而南非正在加緊提出這項要求，因為11月的20國集團（G20）領袖峰會由南非主辦，預計中國國家主席習近平將出席。

南非國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）發言人費里（Chrispin Phiri）則表示，南非重申與台灣的關係「非政治性質」。

「南非是鈀等鉑族金屬的重要供應國，而鈀對全球半導體產業至關重要。當前的經濟外交正從根本上改變我們參與全球價值鏈的方式。」

費里說，南非作為非洲最大的經濟體，有意從採礦模式轉向戰略增值模式。「這代表在國內建設先進產業，將原材料轉化為高價值產品。這一轉型將為全球打造更具韌性的供應鏈，並為南非開啟先進、永續成長及創造就業機會。」

經濟部昨日說明，南非政府自去年強迫台灣遷處以來，屢次不顧台灣呼籲，配合中國對台施壓、更名、降級及緩發簽證等，已對國家安全及公共安全的保障構成危害，且對台灣經濟貿易正常發展有不利影響。

經濟部因此公告部分貨品輸往南非應事先經過核准，在危害消失前，暫停核發許可。

根據經濟部提供的貨品明細表，47項貨品包括「其他二極體，光敏二極體或發光二極體除外」、「電晶體晶粒及晶圓」、「光罩式唯讀記憶體晶片之混合積體電路」、「其他發光二極體（LED）」及「動態隨機存取記憶體積體電路（DRAM）」等。

