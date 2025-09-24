竹科上半年營業額成長11.47%，史上同期次高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區公布2025年上半年營業額為新臺幣0.82兆元，較2024年上半年0.74兆元成長11.47%，為史上同期次高，整體進出口貿易總額較2024年同期成長10.7%。竹科管理局指出，受惠於AI產業蓬勃發展，加上創新生態聚落綜效賦能，帶動竹科半導體完整供應鏈及國際合作商機持續提升。

竹科管理局表示，近年AI及新興科技應用需求強勁，催動竹科出口及投資雙引擎發展，2025年上半年營業額較去年同期成長11.47%，增長至0.82兆元，其中，園區廠商因應先進製程擴產需求及供應鏈多元化趨勢，積極進口高階機台設備、關鍵材料及零組件等，進而推高園區進口額，2025年上半年進口額大幅成長44.94%，為0.99兆元。

竹科六大產業營收占比，竹科在精密機械、積體電路及光電產業等三大產業營業額呈現雙位數成長，其中精密機械產業成長最高，成長率為28.95%，積體電路產業成長次之，成長率為21.69%，第三為光電產業，成長率為12.88%；通訊產業成長率為1.07%；生物技術產業、電腦及周邊產業營業額衰退分別為3.38%及43.49%。

竹科管理局進一步分析，精密機械產業營業額303.06億元，主要受惠於AI應用需求及全球半導體相關產業熱絡，帶動精密機械設備需求增加及自動化系統成長，營業額成長28.95%；積體電路產業因AI應用及高效能運算晶片龐大需求，展現亮眼成績，營業額成長21.69%；光電產業係在廠商具備垂直整合的優勢及較強的技術研發實力，受惠美國關稅政策帶來的面板拉貨效應，營業額成長12.88%；通訊產業係因光收發模組（Optical Transceiver Module）及主動光纜（AOC）成功打進美國雲端企業的供應鏈，營業額成長1.07%。

生物技術產業則因訂單需求放緩等，營業額小幅衰退3.38%；電腦及周邊產業因部分園區大廠基於全球營運策略的考量，將部分業務調整至其他區域（如園區內總公司改設立分公司等），營業額衰退43.49%。

