焦點股》美時︰宣布新併購案 股價跳空漲停

2025/09/24 09:37

美時宣布併購美國艾威群，可望增加一倍營收獲利。圖左起為美時策略暨財務副總沈燁、董事長Vilhelm Robert Wessman、總經理Petar Antonov Vazharov。（圖:翻拍自證交所官網）美時宣布併購美國艾威群，可望增加一倍營收獲利。圖左起為美時策略暨財務副總沈燁、董事長Vilhelm Robert Wessman、總經理Petar Antonov Vazharov。（圖:翻拍自證交所官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣國際藥廠美時化學製藥（1795）今日凌晨舉行重大訊息記者會，宣布投資近200億元收購美國艾威群公司，由於將可挹注美時營收獲利增加一倍，帶動美時今股價跳空漲停，截至9:23分，美時股價緊鎖漲停211元，成交量僅1131張、漲停委買張數逾2.7萬張。

美時表示，此次合併後，將使得美時一躍成為全球前20大專科製藥公司，使產品總數將達近100項，美國當地的銷售團隊也將強化美時的商業能力，美時也同時受惠當地具備優良FDA紀錄的製造廠。

法人指出，美時這次併購美國艾威群，主要就是因應美國的藥品關稅，因為目前美時銷往美國的藥品，多在台灣生產，併購美國艾威群將取得美國製造基地，未來可望減少關稅帶來的影響。外資本週連2買美時股票、合計311張。

