趕工機組振動釀興達火警？台電3點聲明駁斥

2025/09/24 09:43

興達事故為「法蘭」墊片鬆脫導致天然氣洩漏。（台電提供）興達事故為「法蘭」墊片鬆脫導致天然氣洩漏。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕有關特定媒體及民代持續指稱興達電廠火警主因是「趕工試車放寬振動值」導致法蘭墊片磨損，台電再次提出3點澄清，強調主因是未裝正確墊片，與振動值無關。

台電指出，興達火警事故原因初判是統包聯盟未裝正確法蘭墊片，熱燃料測試時受高溫影響導致墊片失效，與機組振動無關。此外，氣渦輪機機組與該天然氣管路法蘭無直接連結，且法蘭接頭由20組螺栓強力鎖固並壓緊墊片至密合狀態，不可能因振動導致墊片磨損失效。對於錯誤爆料仍持續謠傳，台電表示遺憾。

台電也絕不會為趕工放寬振動值及省略必要程序。台電表示，試運轉機組振動值都符合國際規範，皆在可長時間穩定運轉的振動標準，爆料稱「為了趕工而放寬標準讓振動過高的機組繼續運轉」完全與事實不符。新建機組上線有其期程規劃，但台電絕不會為趕工省略任何必要程序。每一項試運轉測試項目都有統包聯盟所提「測試程序書」，經台電及顧問公司審核後，所有測試皆據以執行，絕無可能因為任何理由跳過必要程序。

台電更強調，書審或見證符合品管程序，非便宜行事或驗收不實。台電指出，機組建設過程從工程設計、施工到檢驗測試，台電依工程會規範之品管制度，對不同程序有不同審查要求，包括人員現場見證或文件審查等，非台電便宜行事。以天然氣加熱器建置為例，法蘭墊片安裝係由統包聯盟自檢後送台電書審，但關鍵作業項目如常溫及熱燃料管路水壓試驗、氣密試驗等，則需台電工程人員現場見證。且試運轉機組尚未驗收，也無驗收不實之情形。

針對本次事故，台電已要求統包聯盟立即檢討改善，後續將依調查證據求償。同時台電已內部檢討，法蘭墊片之安裝將由台電與承攬商共同見證並拍照存證，確認使用正確墊片，並強力介入統包聯盟的墊片領用及管控機制。

