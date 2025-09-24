晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

從居酒屋前進壽喜燒 大宇資日本餐飲版圖再添「SUKIYAKI六松」

2025/09/24 09:10

從居酒屋前進壽喜燒!大宇資日本餐飲版圖再添「SUKIYAKI六松」。（業者提供）從居酒屋前進壽喜燒!大宇資日本餐飲版圖再添「SUKIYAKI六松」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）自2024年成功買下擁有11個餐飲品牌日本知名餐飲集團Customers Delight，涵蓋火鍋、串燒、燒肉、漢堡排、關東煮、海南雞飯等，其中「筑前屋」及「肉的長谷川」兩個品牌已在台灣展店，大宇資今日也宣布，日本餐飲版圖再添「SUKIYAKI六松」，從居酒屋前進壽喜燒。

大宇資指出，市場數據顯示，壽喜燒在訪日觀光客間具有極高人氣。根據2024年調查，壽喜燒在「最美味的日本料理」中名列第三，「下次想再吃的料理」也高居第五。大宇資訊集團在日本新開的餐飲據點，「SUKIYAKI 六松」就選擇以壽喜燒作為核心料理，除承載百年歷史的經典魅力，更因壽喜燒在外食市場仍有極大的發展潛力，餐廳希望透過現代化演繹與頂級食材，將這道傳統料理帶入新的風格與體驗，吸引既重視品質也追求創新感的國際饕客。

有趣的是，大宇資的投資除餐飲業外，更進一步延伸、研發餐飲業機器人，「日式拉麵機器人」與「智能燒烤機器人」具備高度自動化的點餐、烹飪和配送功能，AI能夠直接在設備端進行高速運算，確保即時處理食材變化、烹飪火候調整，還能記憶美味，並分析消費者行為，不僅能提升餐飲業的效率、更能降低人力成本，已開始試點應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財