從居酒屋前進壽喜燒!大宇資日本餐飲版圖再添「SUKIYAKI六松」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）自2024年成功買下擁有11個餐飲品牌日本知名餐飲集團Customers Delight，涵蓋火鍋、串燒、燒肉、漢堡排、關東煮、海南雞飯等，其中「筑前屋」及「肉的長谷川」兩個品牌已在台灣展店，大宇資今日也宣布，日本餐飲版圖再添「SUKIYAKI六松」，從居酒屋前進壽喜燒。

大宇資指出，市場數據顯示，壽喜燒在訪日觀光客間具有極高人氣。根據2024年調查，壽喜燒在「最美味的日本料理」中名列第三，「下次想再吃的料理」也高居第五。大宇資訊集團在日本新開的餐飲據點，「SUKIYAKI 六松」就選擇以壽喜燒作為核心料理，除承載百年歷史的經典魅力，更因壽喜燒在外食市場仍有極大的發展潛力，餐廳希望透過現代化演繹與頂級食材，將這道傳統料理帶入新的風格與體驗，吸引既重視品質也追求創新感的國際饕客。

有趣的是，大宇資的投資除餐飲業外，更進一步延伸、研發餐飲業機器人，「日式拉麵機器人」與「智能燒烤機器人」具備高度自動化的點餐、烹飪和配送功能，AI能夠直接在設備端進行高速運算，確保即時處理食材變化、烹飪火候調整，還能記憶美味，並分析消費者行為，不僅能提升餐飲業的效率、更能降低人力成本，已開始試點應用。

