白宮「資本牌」又上桌 ! 傳川普伸手鋰產業 外媒分析背後「重要意義」

2025/09/24 10:19

市場傳聞，川普政府有意投資美國鋰業，透過投資要求獲得5%至10%的股權。（彭博）市場傳聞，川普政府有意投資美國鋰業，透過投資要求獲得5%至10%的股權。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，美國總統川普再度伸手戰略產業，擬入股10%鋰礦商，激勵 Lithium Americas（LAC）盤後股價暴漲72%。對此，分析師指出，若《路透》爆料的消息屬實，這將呼應美國防部（DoD）推動「關鍵礦物獨立」的方向，複製 MP Materials（MP）先例，美政府複製MP Materials（MP）先例，不僅進場投資，還以高於市價的長約做背書，是直接把資源安全拉到國家層級。

分析師直言，未來鋰電池的需求於全球續升之際，鋰礦戰略地位只會更加吃重。至於為何美政府要出手走這一步，其實具產業關鍵性，主要是中國長期主導鋰與稀土的精煉與供應鏈，美國若要真正去風險，必須從「礦—冶—材」一條龍在地化。

據報導，Lithium Americas是總部加拿大的資源公司，主要業務為開發美國內華達州的Thacker Pass鋰礦計畫，並和通用汽車設有合資公司，共同開發該計畫。近一年，已超過600名承包商在這鋰礦計畫現場施工，該處預定在2028年投產，將成為西半球最大的鋰礦來源。

外媒指出，Thacker Pass被視為美國具規模的新增鋰來源，能源部正重估對Lithium Americas的大型建廠貸款案，若以部分股權或調整條件替代，將有助降低利息負擔、改善資本結構。消息人士則透露，在談判過程中，川普政府要求獲得5%至10%的股權，且需透過無償認股權證，以作為修改攤還貸款與完成融資的條件，Lithium Americas也同意支付相關調整費用。

值得注意的是，美國產業端已先押注Lithium America，包括通用汽車（GM）對 Thacker Pass投入逾7.5億美元（約新台幣227億元），取得38%股權，另有1.95億美元（約新台幣59億元）信用狀。Orion Resource Partners也投資2.5億美元（約新台幣75億元），第二期上看5億美元（約新台幣151億元）。

分析師指出，目前現場工程從土方到鋼構陸續推進，專案不再只是藍圖。

據傳，美政府官員要求通用汽車放棄對部分計畫的控制權並轉交華府。通用已經於2024年進場投資，並擁有優先購買Lithium Americas第一階段全部產量、及第二階段部分產量的20 年合約權利。

對此，通用汽車表示，這筆貸款是推動電動化戰略、商業化開發國家重要資源的「必要融資手段」，並強調川普在第一任期就已經「大力支持」該計畫。

據報導，近年美國能源部對MP的資金挹注，對United States Antimony拿下5年2.45億美元合約（約新台幣68億元），都是同一路線。倘若白宮直接持股Lithium Americas，不排除伴隨優先採購或「保價」條款（類 MP offtake），再配合通用將權利轉為固定年採購量，這對Lithium America的現金流可預見性與融資能力都有望上修。

分析師指出，如果市場傳言屬實，川普將持有Thacker Pass的股權，預期將以直接注入現金以換取股權方式進行。

