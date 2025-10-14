美中貿易戰升溫！新台幣貶破30.7元創逾5個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美中貿易戰情勢再度升溫！中國宣布將反制美國對中海運相關301措施，衝擊市場信心，使台股由紅翻黑，新台幣兌美元匯率也急貶破30.7元，收在當日最低價30.761元，貶值6.5分，匯價連6黑，且創逾5個月新低，成交量放大至24.405億美元。

台股一早受到美股連動開高，大盤指數一度站回27000點，隨著中國反制消息傳出，指數迅速翻黑，終場下跌130.27點，收在26,793.15點。三大法人同步賣超，合計金額達245.72億元，其中外資續賣超163.49億元。

新台幣盤中最高升至30.645元，午後隨股市收黑、外資熱錢大舉匯出，也一路走貶，並跌破前波低點30.755元，再度逼近30.8元整數關卡。

匯銀人士指出，美中貿易紛爭持續擴大，加上台股位處高檔，外資逢高獲利了結，熱錢匯出以及避險資金湧入美元皆使台幣承壓，若台幣貶破30.8元價位，下一步將挑戰31元整數關卡。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數上漲0.33%，主要亞幣表現分歧，日圓上揚0.22%、韓元重挫0.36%、新加坡幣大跌0.27%、台幣下跌0.21%、人民幣也下滑0.12%。

