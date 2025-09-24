晴時多雲

紐時 : 令中國感到恐懼的新聞「熱詞」! 後果恐步入日本後塵

2025/09/24 16:37

中國正走向通貨緊縮，北京將此歸咎於「內卷」現象，這是令中國感到恐懼的新聞熱詞。（資料照，路透）中國正走向通貨緊縮，北京將此歸咎於「內卷」現象，這是令中國感到恐懼的新聞熱詞。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國市場競爭激烈，這種「逼著創新」的環境，同時伴隨著殺價戰、虧損與壞帳，造成價格螺旋式下降的問題往往帶來災難性後果，曾導致1990年代的日本經濟陷入長期低迷，現在正把中國經濟推向不妙的方向「通縮」，最大風險是步上日本後塵。

《紐約時報》指出，北京對這樣的經濟現象感到不安、警惕，將矛頭指向一個新熱詞：「內卷」（neijuan），意思是指「過度、無序的內部競爭」。

分析師指出，中國人常說的「內卷」，其概念源自社會學的「內卷化（involution）」，是指「當文化發展到一定程度後，無法突破創新，只能在內部變得更加複雜和精緻的過程」。

中國市場競爭常比美國更殘酷，畢竟美國只有少數車廠，但中國卻高達百家電動車企業搶市，在太陽能產業中，零件製造商數量之多，導致全產量高出全球需求的50%，中國鋰電池製造商也達百家，所生產的電池總量也高出全球需求的25%。

據報導，北京曾試圖以行政手段迫使當地企業穩住價格，不要再殺價競爭，同時也指示地方政府縮減補貼，希望壓住「惡性競爭」，但這些措施難以從根本解決問題，充其量只是對中國更深層問題的臨時補救。

專家指出，中國經濟成長嚴重依賴投資，而不是消費支出，這導致產能嚴重過剩，不僅在國內壓縮了利潤，還在海外引發了貿易戰。

《紐約時報》表示，中國對「內卷」一詞的關注，可追溯到20世紀60年代，該詞出現在美國人類學家克利福德·格爾茨的著作中，所提出理由為「印尼無法養活自己，因為該國的人口增長速度超過了農業生產力提高的速度」。

當時，格爾茨用人類學術語「內卷」來描述這種惡性循環，指的是一種不能適應變化的文化模式。他的分析在中國引起了共鳴，正面臨著養活人民的困難。到了疫情期間，「內捲」在中國年輕世代間爆紅，包括2020年清華學生夜間騎車、邊騎邊用筆電的影片走紅，在接下來的一年裡，與「內卷」有關的貼文的閱讀量超過了10億次。

起初，中國保守派人士對於「內卷」這個概念不以為然，斥為西方資本主義的症狀。但2024年中國製造商們大量出現虧損，將廉價商品大量出口海外，導致美國和歐洲得以加徵關稅進行阻擋。

中國官員認為，多個行業產能過剩，問題的根源不是中國經濟體制，而是企業間在價格上的惡性競爭。 因此，在2024年7月，中國最高權力機構首次把治理「內捲」當作首要任務，並承諾要整治。

《紐約時報》指出，這種敘事轉換對北京很重要：當美歐批評中國以低價傾銷輸出過剩時，北京若以「打擊內捲」自述政策，就能聲稱不是屈服外壓。中國駐美使館發言人甚至把美歐做法形容為「赤裸裸的經濟脅迫與霸凌」。

在美國，透過減少產量、收回信貸以及讓公司破產，市場能解決供應過剩的問題。但在中國則倚重政府的調控手段，約談汽車製造商、銀行經理、水泥生產商以及電商平台等，警告他們不要過度降價，但這類介入措施往往收效短暫。

今年7月，中國的投資支出速降。市場研究公司龍洲經訊認為，這可能是「反內捲」努力的成果。如果這個趨勢無限期持續下去的話，中國經濟會崩塌，北京必然會在危機爆發前調整政策。

報導指出，中國很可能會透過「反內卷」運動得過且過，並希望美國在內的進口國，最終還是吞下中國的過剩產品，但要靠這種「熬過去」來撐起增長，恐怕力有未逮。現今中國最大的風險是重蹈日本式長期停滯的覆轍，陷入難以輕易脫身的長期停滯期。

