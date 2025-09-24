晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣股市超狂！市值登全球第8大 世界前10排名1次看

2025/09/24 09:00

台股市值突破3兆美元。（美聯社資料照）台股市值突破3兆美元。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據統計，台股市值突破3兆美元（約新台幣90兆元），擠下德國成為全球第8大股市，其中台積電（2330）企業市值排名1.15兆美元、居全球第10，在台股貢獻上可謂功不可沒。

台股加權指數昨（23）日衝破2萬6千點大關，終場指數漲366.77點，收26247.37點，創下收盤新天價，根據Market CapWatch統計，在全球前10大股市中，台灣排名第8、市值約3.07兆美元左右，緊追在法國的3.25兆美元後面。

全球前10大股市分別為美國、中國、日本、印度、英國、加拿大、法國、台灣、德國、瑞士。

其中台積電在台股貢獻相當大，近1個月漲幅達到14.53%、贏過大盤指數漲幅的8%，不到1個月就貢獻台股指數超過1400點，且昨日開盤直接突破1300元，以1320元開出，大漲25元，盤中股價持續上漲，終場以1340元天價作收，創下新高。

根據Market CapWatch的排名，台積電以市值1.15兆美元（約新台幣34兆元）位居全球第10，緊追在特斯拉（市值1.42兆美元）之後。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財