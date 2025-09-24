台灣股市超狂！市值登全球第8大 世界前10排名1次看

台股市值突破3兆美元。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據統計，台股市值突破3兆美元（約新台幣90兆元），擠下德國成為全球第8大股市，其中台積電（2330）企業市值排名1.15兆美元、居全球第10，在台股貢獻上可謂功不可沒。

台股加權指數昨（23）日衝破2萬6千點大關，終場指數漲366.77點，收26247.37點，創下收盤新天價，根據Market CapWatch統計，在全球前10大股市中，台灣排名第8、市值約3.07兆美元左右，緊追在法國的3.25兆美元後面。

全球前10大股市分別為美國、中國、日本、印度、英國、加拿大、法國、台灣、德國、瑞士。

其中台積電在台股貢獻相當大，近1個月漲幅達到14.53%、贏過大盤指數漲幅的8%，不到1個月就貢獻台股指數超過1400點，且昨日開盤直接突破1300元，以1320元開出，大漲25元，盤中股價持續上漲，終場以1340元天價作收，創下新高。

根據Market CapWatch的排名，台積電以市值1.15兆美元（約新台幣34兆元）位居全球第10，緊追在特斯拉（市值1.42兆美元）之後。

