日銀大砍應屆畢業生職缺、只剩20％ ! 日媒曝 : 3巨頭現在最愛「這類人才」

在日本，往年在銀行工作被視為人生大贏家，但現今銀行招聘應屆畢業生名額只剩20%。（擷取自社群平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2010年代，在日本大型銀行工作，被視為是「人生贏家」，但現今日本大型銀行在校園招募應屆畢業生，卻出現重大變化。日媒指出，日本3大銀行（三菱UFJ與三井住友和瑞穗銀行）在過去10年所招募的文科畢業生人數已驟降到5分之1，反倒是尋求擁有「理科背景、專業技能和海外工作能力」的顧問型人才。

據報導，由於3大銀行尋求人海戰術以擴張業績的模式已經改變，這使得MARCH（明治大學、青山學院、立教大學、中央大學和法政大學）等私立大學畢業生的成功之路正迅速變窄，銀行家的形象正被徹底改寫。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，這3大銀行在2015年各自招聘人數為1550／1837／1365人，到了2024-2025年已縮減至約356／508／500人。但以合併報表的總員工人數觀察，並未同步下降。其中，三菱UFJ與三井住友的員工數，反較10年前增加4成以上，顯示「中途人才與海外併購」補位，取代過去從私立大學鋪天蓋地徵才的人海戰術，十分耐人尋味。

專家指出，日本三大銀行過去徵才模式很簡單，在畢業季之前，前往私立大學大量吸納文組畢業生，投入分行前線拚投信、外匯、房貸等業績，靠「跑量」換「升遷」。但如今這套公式迅速退場，職缺位置讓給理工背景、資料分析、法遵（反洗錢／制裁）、以及具海外協作能力的專才。

日媒指出，過去20年，日本3大銀行的行長「僅」出自東京大學、京都大學、一橋大學、早稻田大學和慶應義塾大學等五校。但對於MARCH這些私立大學畢業生來說，大型銀行就是一個寶貴的平台，那些學歷較低的人可以透過努力工作來晉升至銀行高層，甚至還有年薪超過千萬日圓。

但現今，隨著大銀行平台關閉平台，過往大量招募的「士兵推銷員」的榮景也成過去。以立教大學為例，2024年畢業生進入銀行的排名降至第9至第15位，就業人數減少了約3分之1。慶應義塾大學的入學人數也大約減少了一半，東京大學的入學人數更是大幅下降。

至於那五所菁英大學的人才，雖然仍被3大銀行錄用，但同時也有許多畢業生將就業目標轉向顧問公司、綜合商社、政府機構和科技公司。

日本指出，日本銀行大幅縮減私立大學應屆畢業生職缺，主要是3個關鍵，包括監管更嚴格，金融當局強調「客戶本位」，以往靠話術衝業績導致交易風險與爭議成本上升，讓銀行不再需要大批「衝業績部隊」。

加上數位化＋關店潮來臨，在手機銀行全面普及下，臨櫃需求驟減，分行也加速縮減分行據點，其中又以瑞穗本、分行據點縮水幅度最大，自然不需要每年大規模到校園招聘。

此外，商業模式升級，海外擴張與併購帶來跨境合規、洗錢防制、營運風險管理等職能缺口；同時系統自研、資料科學、行銷自動化與高淨值/企業顧問（資產配置、M&A、傳承、ESG）需求升溫，導致3大銀行轉向整合會計、稅務、法律、專案管理與英文合約的「顧問型人才」。

專家指出，3大銀行不再是普通私立大學畢業生能出人頭地的地方，過去「先進分行、苦拚業績、再往上爬」的逆襲路縮窄，名額已被頂尖學校與具專業證照、理工/數據技能的人才分食。反而能把數據、法遵、科技與金融顧問整合起來的少數精兵，就成了3大銀行所需的珍貴人才。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法