中國不向美國買了！大豆肥單全跑到「這國」

中國是全球最大的大豆買家，但據悉，今年尚未購買任何美國秋季收穫的大豆貨物。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿根廷政府22日宣布暫時取消包括大豆在內的穀物出口稅，外媒報導，中國買家據傳已迅速出手，訂購了至少10船阿根廷大豆，這對苦無訂單的美國農民而言又一次受到打擊。

《路透》報導，阿根廷的臨時稅收措施提高了該國大豆的競爭力，促使貿易商為中國第4季的庫存鎖定貨源，而過去這時期通常以美國出貨為主，但如今卻因美中貿易戰而蒙上陰影。

請繼續往下閱讀...

2名貿易商透露，中國買家購買的大豆每船約6.5萬噸，預計於11月裝運。其中1名貿易商更指出，中國買家的預訂量已達15船。

貿易商和分析師表示，這些交易對美國農民而言是極大打擊，由於美中貿易談判陷入僵局，導致美國出口停滯，加上巴西、阿根廷等南美競爭對手趁機填補市場空缺，美國農民在「黃金銷售季」過半時錯失了數十億美元的大豆訂單。

1位貿易商坦言，這些交易是在阿根廷宣布出口稅政策後當晚完成的，「這顯然意味著中國不需要美國大豆」。貿易商們指出，中國是全球最大的大豆買家，但今年尚未購買任何美國秋季收穫的大豆貨物。

儘管美中兩國元首上週通話，但雙方未就農業議題釋出任何進展，這進一步打壓了已經逼近5年低點的芝加哥大豆期貨價格。

《路透》本月稍早報導，中國已基本完成10月份大豆的採購，11月的需求也已預訂約15%，全部來自南美國家。過去同一時期，中國通常會從美國採購約1200萬至1300萬噸9月至10月出貨的大豆。

貿易商和分析人士表示，阿根廷取消出口稅，使大豆價格對中國買家更具吸引力，「但影響可能是短暫的，因為政策只會持續1個多月，阿根廷整體的供應也有限」。

大豆是美國最重要的農產品之一，美國農民每年種植的大豆中，近4分之1出口到大陸。去年中國從美國進口的大豆價值近130億美元（約新台幣3971億元），但自美國總統川普挑起貿易戰之後，中國對美國的農產品訂單銳減。

專家估計，若中國在11月中旬前仍不進入美國大豆市場，美國對中國的大豆銷售損失總量可能高達1400萬至1600萬噸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法