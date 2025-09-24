死亡前2年變更要保人 保單價值要課遺產稅

北區國稅局表示，死亡前2年內將保單要保人變更為子女，保單價值應列入遺產總額申報。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，常見父母以自己為要保人、子女為被保險人及受益人購買保單，再將要保人變更為子女，這種行為等同移轉保險契約的財產權益給子女，屬於贈與行為，必須依規定申報及繳納贈與稅；若父母於變更要保人後2年內死亡，則該保單價值屬死亡前2年內贈與，依「遺贈稅法」第15條規定，須併入遺產總額課稅。

舉例說明，被繼承人甲君生前以本人為要保人、子女為被保險人投保2筆保險，於2023年將2筆保單要保人變更為子女，未依規定申報贈與稅；甲君於2024年死亡，但繼承人辦理甲君遺產稅申報時，未將2筆保單價值併入遺產總額，致漏報遺產稅，經國稅局查獲補稅及罰鍰。

北區國稅局提醒，民眾辦理親人遺產稅申報時，請先檢視被繼承人死亡前投保保單，如有以被繼承人為要保人，死亡前2年內變更該保單要保人為被繼承人配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母及各順序繼承人的配偶時，應按被繼承人死亡日該保單價值併入被繼承人遺產申報，以免因漏報遭到補稅及處罰。

