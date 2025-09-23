焦點股》鴻海：看旺AI前景 飆14個月新高

法人分析，由於輝達GB200良率改善與規格升級，將進一步推升AI伺服器需求，可望帶動鴻海營收與獲利持續走高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）核心成長動能來自AI伺服器市場，該公司預期2025年AI伺服器營收有望翻倍突破1兆元，市佔率將達40至50%，成為最主要的營收來源。對此，法人看好鴻海業績規模和獲利能力持續放大，激勵今買盤進場佈局，帶動鴻海今日早盤股價高點觸及222元，創14個月新高，截至上午10時23分暫報220元，漲幅1.85%，成交量超過7萬張。

法人分析，由於輝達GB200伺服器良率改善與規格升級，將進一步推升AI伺服器需求，可望帶動鴻海營收與獲利持續走高。鴻海雲端網路產品同步受惠於市場需求，將與AI伺服器形成雙引擎效應。另一方面，iPhone 17上市預期帶動新一波換機潮，可望挹注短期成長動能，抵銷部分消費性產品需求下滑的影響。

除了AI伺服器之外，鴻海亦積極強化新事業布局。法人指出，鴻海正提升在元件與電動車市場的參與度，以支持長期獲利增長。而與主要技術合作夥伴的策略聯盟，則有助於鴻海切入主權AI市場，並在AI基礎設施領域保持高市佔率，奠定長期發展潛力。雖然匯率與關稅屬於外部變數，不過鴻海仍然看好2025年、2026年展望，對此，法人認為，管理層的樂觀態度，顯示該公司對未來營運展望保持正向看法。

