他靠500日圓變百萬富翁！「此招」獨特存錢術讓網友讚爆

裝滿500日圓硬幣的寶箱形飾品盒。（擷取日本YAHOO）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1則「無聊，去數我存了多少500日圓硬幣。」貼文引發熱議，日本1名不擅長存錢的男子Eneru，靠500日圓硬幣無痛存錢，近日無聊打開存錢筒一數，裡內竟已存106.85萬元，讓他在5年內變百萬富翁，對於這座像寶箱一樣閃閃發光的500日圓硬幣山，讓網友又驚又羨慕，稱：「這真是個寶箱！ 」「數量驚人」，還有網友對花掉500日圓硬幣「就會死掉」的獨特存錢妙招讚嘆不已。

日媒報導，Eneru貼文指出，500日圓硬幣的魅力在於，想存就存，想存就存。硬幣在存錢筒裡叮噹作響的聲音、沉甸甸的重量，以及打開存錢筒發現意外存入的巨額現金時的喜悅，都是銀行存款無法體會的。

該貼文照片顯示，1個寶箱形狀的飾品盒裡裝滿了500日圓硬幣，照片下方的貼文顯示，1枚500日圓硬幣拼出了「106萬8500日圓」的字樣……這壯觀的景象還配文：「或許我應該辭職了。」

這座像寶箱一樣閃閃發光的500日圓硬幣山在社群媒體上引發了一陣又驚又羨慕的評論，其中包括：「這真是個寶箱！ 」、「數量驚人！」等。

事後Eneru受訪時表示， 我不擅長存錢，但一開始就覺得可以用500日圓硬幣存錢，我一輩子都相信，如果花掉500日圓硬幣，「就會被詛咒死」，所以我一點一點攢錢,我花了大約4、5年才攢到這個數。

他這個花掉就會死的獨特存錢術，出乎意料的引發網友強烈反響，Eneru表示：「很多人會把500日圓硬幣花掉一半，但我建議把500日圓硬幣放進寶箱裡，因為積攢起來也很浪漫。」令人驚訝的省錢背後隱藏著各種妙招，讓500日圓存錢變得有趣且可持續。

