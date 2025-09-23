國際油價撐不住又跌了！「這原因」恐摔至每桶50美元時代

國際油價週一（22日）收盤小幅下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（22日）收盤小幅下跌，市場對全球供應過剩的擔憂，蓋過了俄羅斯及中東地緣政治緊張所帶來的支撐。分析師更警告，油價恐跌向每桶50美元。

美國紐約西德州中級原油10月交割的期貨週一到期，收跌4美分或0.1%，報每桶62.64美元；交易更活躍的11月期貨合約下跌12美分或0.2%，報每桶62.28美元。

布蘭特原油期貨下跌11美分，跌幅0.2%，收每桶66.57美元。

BOK Financial交易部高級副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「除非美國與歐盟能就對購買俄羅斯原油的國家祭出更嚴厲關稅，達成一致協議，否則交易員的焦點，將重新回到全球石油市場可能即將出現供應過剩的情況。」

OPEC第二大產油國伊拉克的國營石油行銷商SOMO表示，該國依據OPEC+協議增加了原油出口，並預估9月出口量將達每日340萬至345萬桶。

科威特石油部長阿爾魯米（Tariq Al-Roumi）告訴當地媒體《Al Qabas》，科威特的原油產能已達每日320萬桶，創下逾10年來最高水準。

SEB分析師指出：「全球石油需求預計將從第三季逐步放緩至第四季，並在2026年第一季再度減弱，同時OPEC+的產量仍在上升。」、「最大的不確定性在於，中國是否會囤積這些增加的剩餘產量，或者油價將被迫跌入每桶50美元區間。我們認為後者更可能發生。」

