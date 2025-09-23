晴時多雲

1通電話存款爆增4000萬！幸運男因「1行為」 從天堂掉入破產煉獄

2025/09/23 18:35

大川章正7年前意外繼承2億日圓遺產，決定買1輛豪華進口車，並加入車主俱樂部，過上夢想生活，然短短7年奢靡生活，最終聲請破產。（彭博）大川章正7年前意外繼承2億日圓遺產，決定買1輛豪華進口車，並加入車主俱樂部，過上夢想生活，然短短7年奢靡生活，最終聲請破產。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不是詐騙電話，而是幸運之神眷顧，日本1名62歲普通上班族大川章正（化名），7年前意外接到1通電話，繼承1筆2億日圓（約新台幣4000萬）巨額遺產，決定買1輛豪華進口車，並加入車主俱樂部，過上夢想生活，為了不與富豪，顯得格格不入，開始買衣服、手錶，甚至名牌包，而妻子也跟著揮霍起來，然短短7年奢靡生活，不僅花光所有積蓄，甚至需不斷向金融機構借錢，最終因無力支付，聲請破產。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，大川章正原本是東京都郊區1家中型企業的普通上班族，和妻子住在同一個屋簷下。 7年前，55歲的他接到了1個意外的電話，成為已去世40多年叔叔位於東京1棟住宅的唯一繼承人，在扣除未繳納的房產稅、拖欠稅款以及遺產稅後，最後剩下約2億日圓的現金。

對於在公司勤奮工作多年的大川來說，這簡直是夢想成真。 「有了這麼多錢，退休就夠了！」他心想，於是在55歲那年退休了，並開啟了人生的新篇章。

有了自由和金錢，大川終於買了1輛豪華進口車，這是他一直以來的夢想，這輛車花了大約2000萬日圓（約新台幣400萬元），從那時起，他加入了1個車主俱樂部，開始每月至少1次參加場外聚會和旅遊。

他參加全國各地別墅活動、大型賽道駕駛賽、與友人聚餐……正如豪車車主所料，出席活動的大多是富豪。為了不顯得格格不入，大川開始在自己的形像上投入心血。

他買衣服、手錶，甚至名牌包，不知不覺，每個月的開銷就輕鬆超過了100萬日圓（約新台幣20萬），而他的妻子在大川慷慨生活方式影響下，也開始揮霍起來。

但奢靡的生活，讓他的積蓄一點一點地減少，隨著日常開銷的不斷增加，5年後，他的積蓄剩不到2000萬日圓（約新台幣400萬元）。

雖然2000萬日圓仍然是一筆不小的數目，但他55歲就退休了，預計退休金很少，根本無法支付退休生活。

由於他大部分浪費都花在了汽車相關的開銷上，於是決定把那輛進口豪華車賣掉，換1輛普通車，但每個月的開支仍高達數10萬日圓，加上又投資失利，見眼存款已快用完，最後找了1份兼職工作，但習慣了奢華生活的大川最終還是堅持不下來，他說：“我太累了，每小時只有1000日圓左右的工資，我實在承受不起。”

最終，他不斷向消費金融公司借錢，資產被徹底耗盡，無力支付利息，最後聲請破產。

專家表示，像大川一樣，很多人突然收到一大筆錢時，就會失去對金錢的認知。當錢像“意外之財”一樣到來時，無論是退休金、遺產還是彩票中獎，你很難察覺到它正在“貶值”，而當你意識到這一點時，已經太晚了，無法挽回。

由於他們沒有一套防止過度消費的機制，無論他們有多少錢，如果沒有1個每月花多少錢、如何提取資產的計劃，長此以往，他們就會破產。

專家建議民眾，一定要了解自己想要的生活水平和需要的開支數額，並規劃好自己的開支，這樣才能盡可能過上自己想要的生活，這一點很重要。

