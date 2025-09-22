晴時多雲

不是遺屬就能領！勞保遺屬年金申請資格與限制全解析

2025/09/22 14:57

遺屬年金是一種社會保險給付，目的是為了照顧原本受被保險人扶養、目前無謀生能力的家屬，讓他們在失去依靠後仍能獲得基本的經濟保障。 （示意圖，美聯社）遺屬年金是一種社會保險給付，目的是為了照顧原本受被保險人扶養、目前無謀生能力的家屬，讓他們在失去依靠後仍能獲得基本的經濟保障。 （示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕勞工身故後，遺屬可依勞保相關規定申請「遺屬年金」作為生活依據。然而，根據現行勞保制度，並非所有家屬都符合請領條件，且實際是否能請領，也會受到遺屬本身的勞保狀況與選擇方式影響。本文將說明「遺屬年金」的請領對象與限制，並透過實際案例協助勞工瞭解制度運作方式。

一、誰可以請領遺屬年金？順位與資格條件

依《勞工保險條例》規定，當被保險人死亡時，符合一定條件的遺屬可申請遺屬年金。

●遺屬順位（依序）：

第1順位：配偶及子女。

第2順位：父母。

第3順位：祖父母。

第4順位：受扶養之孫子女。

第5順位：受扶養之兄弟、姊妹。

這裡要注意，僅當「前順位」無任何人符合資格時，「後順位」的遺屬才可以申請。只要前一順位中有一人符合資格，後順位就喪失請領權利。

●遺屬資格條件：

遺屬年金並非所有遺屬都能申請，須符合下列條件之一：

1. 配偶須符合下列情形之一：

（1） 年滿55歲，且婚姻關係存續1年以上。

（2） 年滿45歲，且婚姻關係存續1年以上，且每月工作收入未超過投保薪資分級表第一級（2025年為2萬8590元）。

（3） 無謀生能力。

（4） 撫養符合請領條件之子女。

2.子女須符合下列情形之一：

（1）未成年。

（2）無謀生能力。

（3）25歲以下，在學，且每月工作收入未超過投保薪資分級表第一級。

子女若成年後仍有身心障礙且經認定無工作能力，仍可持續領取年金，甚至終身。

3. 父母及祖父母：

年滿55歲，且每月工作收入未超過投保薪資分級表第一級者。

4. 孫子女：

需受被保險人扶養，並符合第 2 項「子女」條件之一。

5. 兄弟姊妹：

需受被保險人扶養，且符合下列條件之一：

（1）未成年。

（2）無謀生能力。

（3）55歲以下且每月工作收入未超過投保薪資分級表第一級。

二、配偶請領遺屬年金的限制

雖然配偶是常見的請領對象之一，但實際請領仍有以下限制：

1. 勞保老年年金與遺屬年金不可同時請領

若配偶已選擇月領自己的老年年金，就不能再請領亡者的遺屬年金。兩者只能擇一，不可重複申請。

2. 須選擇「一次請領」才能轉請遺屬年金

如果希望申請亡者的遺屬年金，配偶本人在申請自己的老年年金時，必須選擇「一次請領」方式，放棄月領權利。

需要注意的是，因為勞保老年年金一旦選擇月領，依規定就無法再變更為一次領，也等同喪失請領遺屬年金的權利。

3. 再婚將喪失請領資格

已開始請領遺屬年金的配偶若再婚，勞保局將自再婚當月起停止給付。

三、案例解析

案例一：未成年子女可以領遺屬年金

林先生因病過世，留下妻子與2名子女（分別為3歲與15歲），家庭經濟來源主要依靠林先生。

分析結果：

林先生2名子女皆為未成年，無收入，符合請領資格。林太太若也符合申請條件，3人可共同分配遺屬年金。

子女年滿18歲（或大學畢業）後，資格將終止，林太太仍可繼續領取。

案例二：配偶已月領老年年金，無法再請領遺屬年金

王太太65歲，已在領取自己的老年年金（按月給付）。王先生近期過世後，她希望申請亡夫的遺屬年金。

分析結果：

由於王太太已選擇月領自己的老年年金，依法不得再申請亡夫的遺屬年金。若當初王太太選擇的是一次給付，則仍有資格轉領遺屬年金。

四、如何選擇最有利的年金方案？

勞保老年年金與遺屬年金只能二選一，而每位勞工與遺屬的年資與投保薪資不同，所能請領的金額也會有落差。建議勞工可透過勞保局的「年金試算系統」試算，依據自身條件選擇較有利的方案。

以下是幾種常見情境的選擇方向：

●自己的老年年金金額較高 → 建議繼續月領自己的年金。

●配偶遺屬年金金額較高 → 可考慮放棄自己的月領權利，改為一次請領，轉請配偶的遺屬年金。

●自己年資不足、年金金額偏低 → 改領配偶的遺屬年金可能更有利。

勞保遺屬年金制度雖有明確法規，但在實務操作上仍有許多細節，若未了解清楚，容易錯過申請時機或作出不利選擇。建議民眾在退休前，或面對家庭變故時，應主動了解自身與家人的保險權益，並利用試算工具進行比較，選擇最有利的給付方式，保障家人未來的經濟安全。

