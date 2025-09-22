晴時多雲

《紐時》點名台灣螺絲產業陷生死線 ! 中國正快速補位、成美第2大供應商

2025/09/22 16:08

台灣螺絲默默支撐美國建設30年，如今卻在貿易戰與匯率夾擊下，面臨存亡挑戰。（擷取自社群平台）台灣螺絲默默支撐美國建設30年，如今卻在貿易戰與匯率夾擊下，面臨存亡挑戰。（擷取自社群平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣以半導體與電子製造聞名，但除了晶片之外，台灣是美國最大的螺絲供應國，尤其是美國市場的頭號來源，長達30多年穩居第一，從建築、家居到交通設施，美國機場、商場與後院木平台，都少不了台灣螺絲的身影，但現在中國正逐漸成為第二大供應國。

《紐約時報》指出，美國總統川普自6月起對鋼鐵與鋁材祭出50%的高額關稅，加上匯率壓力，讓台灣南部的螺絲業者陷入前所未有的生存壓力。

據報導，位於台灣南部的高雄路竹、岡山一帶，約聚集了1500家螺絲工廠，幾乎8分之1居民直接從事相關產業。當地街道上常見散落的螺絲與金屬碎片，甚至導致車輛輪胎頻繁報修，足見該產業的密集度。

自從鋼鐵關稅生效以來，台灣螺絲廠「世豐」的訂單與去年同期相比下降了近20%。先前其工廠是日夜不停地生產1000多種螺絲，這些螺絲大多以客戶的品牌在美國的家得寶（Home Depot）等商店出售。此外，世豐也與一家生產汽車油漆的美國公司合作，將螺絲的顏色與木材進行匹配，生意蒸蒸日上。

世豐指出，現在許多客戶選擇觀望，導致實際上接到的訂單並不多，目前一切都處於暫停狀態，再加上新台幣兌美元大幅升值，讓從不虧錢的生意，在今年第二季出現了不少虧損。

除了川普關稅，以及新台幣匯率雙夾殺，台灣螺絲業者還得面對來自中國的低價競爭夾擊。

對此，南台灣大型螺絲廠「路竹新益」總經理蔡仁哲直言，中國螺絲業者的報價，往往比台灣報價還低30%至50%，長期蠶食台灣市占。而螺絲業利潤本就薄弱，如今面對關稅與匯率雙重打擊，產業正逼近臨界點。

據報導，南部的一些螺絲大廠尚能將部分產能轉往中國、越南與菲律賓，但規模有限的中小企業卻毫無轉移空間，生存岌岌可危，現今南部螺絲工廠接連關閉。

市場正在觀察，美國當地的螺絲業者，能否取代台灣供應。對此，家得寶執行長德克爾日前指出並承諾，到明年除美國外，沒有哪個國家占公司總採購量的10%以上。他在5月的財報電話會議上表示，目前公司過半的採購量，已來自美國廠商。

然而，「路竹新益」指出，即使是台灣最先進的晶片製造商台積電，也難以為其亞利桑那州的工廠招募到足夠數量的熟練工人。更何況是處理高溫不銹鋼的工作，要比在晶片廠工作還要辛苦。蔡仁哲直言，「這樣的工作在美國幾乎不可能發生。」

