畢業後的第一份工作將影響一生 ? 37歲名校男做錯「1事」 陷人生困境

〔財經頻道／綜合報導〕在日本，長期存在一種信念，「只要進入好大學，就能進入好公司，過上穩定生活」。然而，就算學歷再高，現實卻並不總是如此。日媒指出，許多人發現，學歷與收入並非成正比，而第一次就業選擇往往深刻影響著往後的職涯與經濟狀況。

據報導，1名37歲的高野裕一畢業於一流大學，如今在東京一家中小企業工作了15年，生活穩定，但月薪僅為28萬日圓（約新台幣5.7萬元）、年收入約450萬日圓（約新台幣91萬元）。由於東京物價高昂，他扣除生活開銷後，可自由支配的金錢十分有限。

日前，高野與大學同學聚會，他聽見對方談到海外駐派、購屋置產、公司補助出國考察等「光鮮亮麗的經歷」，逐漸感覺自己被遠遠拋在後面。他表示，大學同學的發展差距竟然拉得這麼大，令他非常震驚。

高野坦言，畢業時錯失了進入第一志願大企業的機會，在匆忙中接受了現職，並一路待到現在。雖然他曾想過轉職，但沒勇氣也不確定自己真正想做什麼，就這樣持續工作了15年。

據報導，高野的工作穩健，卻缺乏升遷機會，生活也陷入單調。在假日裡，他常是一邊看YouTube，一邊吃便利商店買來的飯菜。他告訴自己，沒有必要和朋友比較，但總有心裡輸掉的時候。因此，儘管想重新開始，但卻也不知道該從哪裡起頭。

日媒指出，「高學歷卻無法翻身」並不罕見，因此，高野的處境並非特例。根據日本文部科學省與厚生勞動省的調查顯示，不少高學歷者依舊在中小企業或非正規雇用中徘徊，「高學歷窮忙族（Working Poor）」成為社會議題。

日本「新卒一括採用」制度依舊根深蒂固，初次就業若與志向或能力不匹配，往後要翻轉職涯難度極高。

所謂的「新卒一括採用」（しんそついっかつさいよう），這是日本特有的制度，指企業在每年特定時期（通常是大三升大四的春季）集中大量招聘即將畢業的大學生、研究所以及剛畢業的社會新鮮人。

這種制度重視學生的潛力，而非即戰力，旨在培養能長期貢獻企業的員工，因此企業會一同進行招聘活動，學生也需要在同一個時期內完成求職流程，如參加說明會、提交履歷、接受面試等，以爭取企業的「內定」（錄取通知）。

日媒指出，高野感受到的挫敗感，或許源自於與學歷、年收入等可見指標連結的價值觀。然而，思考不應止步於此，未來社會所需的視角，或許是重新檢視「從現在開始該做什麼」。

