買1顆丸子要等43年！日本神戶牛肉炸丸子掀排隊傳奇 「1關鍵」解密

日本一家百年肉舖，每日限量200個的牛肉炸丸子，訂單已排到2068年。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本兵庫縣，有一家百年肉舖「旭屋」打造了一款堪稱傳奇的商品 : 神戶牛肉炸丸子「極み」。日媒報導，這款以頂級A5神戶牛與在地馬鈴薯製作的炸丸子，不僅口碑爆棚，更創下「要等43年才能拿到」的紀錄。

據報導，由於老闆每天只能生產200顆，而且只在網路販售，就算交貨時間被排到2068年，仍有人搶著下訂。不過，這份榮光的背後，讓代工廠完全無法複製的關鍵，就是手工。

日媒指出，新田原本只是想透過可樂餅帶動牛肉銷售，結果意外爆紅。當年，他用神戶牛加上在地馬鈴薯開發出新品，再放到網路販售，之後隨著媒體報導、電視節目介紹，這顆牛肉炸丸子一夕成名，訂單瞬間排到數十年之後。

旭屋創業於1926年，靠著「記住每個客人和他家人喜好」這種很「土」的方式，累積了長年的信任。老闆新田接手這家百年老店後，遇上大賣場興起、食安危機、價格競爭，因此，他選擇走不同路線，決定用在地食材，打造差異化。不但找農民簽訂馬鈴薯、洋蔥，強調「要看得到生產者的臉，才敢賣」。

因此，這款牛肉炸丸子的成功之處，主要贏在「精神信念」。而這份堅持，使讀這款牛肉炸丸子，也成為當地農家都願意「掛保證」的商品。

但由於牛肉炸丸子裡面的成分包含馬鈴薯，必須收成後再冰存3個月增加甜度，蒸熟後要趁熱人工削皮，才能保留最美味的「薄皮」，至於洋蔥則必須手工切碎、慢炒到焦糖色。因此，一天的限量產出只有200顆。

不過，這款牛肉炸丸子是「賣越多虧越多」，卻是新田的「品牌策略」。據了解，這款牛肉丸子最初推出的成本約400日圓（約新台幣81元），但新田只賣300日圓（約新台幣61元），其實是賠錢銷售，但他解釋「第一口就要讓客人覺得太好吃，這樣他們才會再訂牛肉，

事實上，當顧客吃過這款牛肉炸丸子後，半數以上會再加購牛肉，這就是旭屋的品牌打法。簡單來說，就是牛肉炸丸子虧錢賣，換取肉品銷售量。

如今，炸牛肉丸子的訂單已排到2068年，已收到確認通知的客人不禁自嘲，那時候我都80幾歲了，還吃得到嗎。對此，為避免顧客錯過，旭屋會在出貨前一週發信件，聯絡不到就傳簡訊，再不行就打電話，這種「一對一盯單」的售後服務，也成了旭屋的特色。

新田指出，近年神戶牛價格大漲，100公克從2000日圓（約新台幣408元）漲到5000日圓（約新台幣1020元），加上畜牧業後繼無人，牛隻供應也越來越吃緊。他稱，曾想過乾脆停產，但想到農家和牧場主的心血，就放不下。」新田相信，自己的工作就是把生產者的心意完整傳給消費者，以一顆牛肉炸丸子，串起人與人的關係

