晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

買1顆丸子要等43年！日本神戶牛肉炸丸子掀排隊傳奇 「1關鍵」解密

2025/09/22 13:58

日本一家百年肉舖，每日限量200個的牛肉炸丸子，訂單已排到2068年。（擷取自社群平台）日本一家百年肉舖，每日限量200個的牛肉炸丸子，訂單已排到2068年。（擷取自社群平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在日本兵庫縣，有一家百年肉舖「旭屋」打造了一款堪稱傳奇的商品 : 神戶牛肉炸丸子「極み」。日媒報導，這款以頂級A5神戶牛與在地馬鈴薯製作的炸丸子，不僅口碑爆棚，更創下「要等43年才能拿到」的紀錄。

據報導，由於老闆每天只能生產200顆，而且只在網路販售，就算交貨時間被排到2068年，仍有人搶著下訂。不過，這份榮光的背後，讓代工廠完全無法複製的關鍵，就是手工。

日媒指出，新田原本只是想透過可樂餅帶動牛肉銷售，結果意外爆紅。當年，他用神戶牛加上在地馬鈴薯開發出新品，再放到網路販售，之後隨著媒體報導、電視節目介紹，這顆牛肉炸丸子一夕成名，訂單瞬間排到數十年之後。

旭屋創業於1926年，靠著「記住每個客人和他家人喜好」這種很「土」的方式，累積了長年的信任。老闆新田接手這家百年老店後，遇上大賣場興起、食安危機、價格競爭，因此，他選擇走不同路線，決定用在地食材，打造差異化。不但找農民簽訂馬鈴薯、洋蔥，強調「要看得到生產者的臉，才敢賣」。

因此，這款牛肉炸丸子的成功之處，主要贏在「精神信念」。而這份堅持，使讀這款牛肉炸丸子，也成為當地農家都願意「掛保證」的商品。

但由於牛肉炸丸子裡面的成分包含馬鈴薯，必須收成後再冰存3個月增加甜度，蒸熟後要趁熱人工削皮，才能保留最美味的「薄皮」，至於洋蔥則必須手工切碎、慢炒到焦糖色。因此，一天的限量產出只有200顆。

不過，這款牛肉炸丸子是「賣越多虧越多」，卻是新田的「品牌策略」。據了解，這款牛肉丸子最初推出的成本約400日圓（約新台幣81元），但新田只賣300日圓（約新台幣61元），其實是賠錢銷售，但他解釋「第一口就要讓客人覺得太好吃，這樣他們才會再訂牛肉，

事實上，當顧客吃過這款牛肉炸丸子後，半數以上會再加購牛肉，這就是旭屋的品牌打法。簡單來說，就是牛肉炸丸子虧錢賣，換取肉品銷售量。

如今，炸牛肉丸子的訂單已排到2068年，已收到確認通知的客人不禁自嘲，那時候我都80幾歲了，還吃得到嗎。對此，為避免顧客錯過，旭屋會在出貨前一週發信件，聯絡不到就傳簡訊，再不行就打電話，這種「一對一盯單」的售後服務，也成了旭屋的特色。

新田指出，近年神戶牛價格大漲，100公克從2000日圓（約新台幣408元）漲到5000日圓（約新台幣1020元），加上畜牧業後繼無人，牛隻供應也越來越吃緊。他稱，曾想過乾脆停產，但想到農家和牧場主的心血，就放不下。」新田相信，自己的工作就是把生產者的心意完整傳給消費者，以一顆牛肉炸丸子，串起人與人的關係

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財