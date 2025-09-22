晴時多雲

擁3000萬資產的摳門獨居阿公！因「1句話」 差點在生命盡頭再也見不到孫子

2025/09/22 16:28

高佳菁／核稿編輯

擁有3000萬資產的摳門獨居阿公！因孫子的教育費，別想靠我們，差點在生命盡頭再也見不到孫子。（彭博）擁有3000萬資產的摳門獨居阿公！因孫子的教育費，別想靠我們，差點在生命盡頭再也見不到孫子。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1.5億日圓（約新台幣3000億元）資產的78歲獨居老翁林雅之（化名），由於擔憂在喪失行動能力，可能付擔不起住養老院的開支，不僅自己過的非常節儉，對女兒與及孫子也非常吝嗇，甚至跟女兒說，孫子的教育費，你們「別想依賴我們」，就因這句話，讓家庭關係生變，擔憂自己到生命盡頭，再也見不到孫子，林找了專家得知，即使他住養老院，也能過得很舒心，於是他鼓起勇起，打電話給女兒，表示願意資助教育費時，隨著林決定不是「保留」，而是「使用」金錢這個工具時，他的生活又開始閃耀光芒。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，獨自居住在關東地方都市1棟有35年歷史的房子裡的林雅之，自從兩年前摯愛的妻子秋子去世後，就徹底安靜了下來。

雖然夫妻倆的資產達到1.5億日圓，然而林雅之的日常生活比你想像的要簡樸得多：為花園除草、利用超市的限時促銷、晚上早點關燈。

他悲傷的指出，妻子還活著的時候，大女兒和二女兒會帶著她們的孫子孫女過來探望。

由於夫妻兩家境貧寒，所以即使家裡有錢，她們也非常節儉，很少給孫子零用錢，然而，妻子總是待在廚房裡，為孫輩們做著他們最愛吃的菜，在花園裡快樂地玩耍，那些熱鬧的時光如今已成為遙遠的記憶。

現在，她的女兒們大約1個月只打1次電話，他很少聽到孫輩們的聲音。

隨著人生接近終點，林決定尋求財務規劃師的幫助，他開始分享一些他多年來一直在思考的事情。

「我現在已經78歲了，我不知道還能活幾年。如果我喪失了行動能力，可能就得去養老院了。我可承受不起削減開支。」

理財顧問聽完林的狀況後解釋說：「以後就算住養老院，也能過得舒心。」但林的表情卻沒有一絲輕鬆。他腦中浮現的只有孫輩們即將上大學，女兒們努力工作供她們上學的畫面。

說實話，我曾經跟女兒們說過，你們的教育費用不要依賴父母，你們要自己解決。現在回想起來，也許就是那1句話改變了我們的關係。

林的聲音充滿了深深的遺憾，並問現在還來的及改變家庭關係嗎？

專家分析，林的情況絕非個案。從數據來看，當今老年人面臨的「擁有大量資產卻無法使用」問題的嚴重性顯而易見。

老年人為什麼不花錢？這背後，隱藏著一些對未來的隱隱不安，例如「不知道還能活多久」、「不想成為孩子的負擔」、「如果住進養老院怎麼辦？」等等。此外，還有擔心被人說是有錢人、從小養成的節儉習慣等。

但是，剩下的錢會為誰帶來好處呢？與其如此，不如在有生之年，有效地利用金錢，專家分析指出，生活中有些錢的用途，在你死後就無法使用了。為孫輩的教育提供經濟支持就是其中一種。我相信你的女兒們聽到你的感受一定會很高興。金錢只是一種工具，但有勇氣使用它可以幫助你修復與家人的關係，創造新的回憶。

這句話讓林擺脫了「錢不能少」的固有觀念，鼓起勇氣打電話給女兒們。當林提出要資助她們的教育費用時，女兒們一開始很驚訝，但很快就高興起來，紛紛說：“爸爸，謝謝你！”

當林決定不只是「保留」而是「使用」金錢這個工具時，他的生活又開始閃耀光芒。

