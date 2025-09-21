中國高學歷求職悲歌！ 博士畢業起薪不到1.3萬台幣引熱議

中國黑龍江省哈爾濱市圖書館，在徵才會上對博士畢業生開出月薪3000至4000人民幣的待遇。（圖擷自微博）

中國哈爾濱市特種設備監督檢驗研究院，招聘2025年畢業的理工科博士，月薪為4000至5000人民幣。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江省哈爾濱市圖書館，近來在徵才會上對博士畢業生開出月薪3000至4000人民幣（約新台幣1.27萬至1.7萬元）的待遇，在中國網路上掀起熱議，不少人感嘆學歷竟然貶值成這樣。

據《中華網》報導，從哈爾濱市圖書館的徵才看板上，可以看到他們只收2023年至今年的文科碩、博士畢業生，月薪一律是3000至4000人民幣；遼寧錦州文旅集團招聘秘書，要求是985、211重點大學的中國語言文學碩士畢業生，起薪則是3500人民幣（約新台幣1.48萬元）。

除了文科之外，哈爾濱市特種設備監督檢驗研究院（下稱特研院），在徵才會上招聘2025年畢業的理工科博士，月薪為4000至5000人民幣（約新台幣1.7萬至2.12萬元），雖然比文科博士高了1000人民幣還是低到讓不少中國民眾傻眼。

哈爾濱特研院對此表示，由於他們屬於事業單位（由國庫出資經營），因此薪水是人力資源和社會保障部規定的，不過學歷越高薪資就會漲得越快。

中國網友見狀直呼現在博士都不值錢了，還有博士畢業的民眾透露自己扣完五險二金（養老險、醫療險、失業險、工傷險、生育險、房屋公積金、企業年金）之後，實際拿到手的只有3000多人民幣，讓其他網友不禁感嘆花了那麼多年讀了博士，最後薪水卻那麼少未免也太辛酸。

