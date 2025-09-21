晴時多雲

川普取消糧食不安全調查 批報告「過度政治化」

2025/09/21 12:22

川普政府取消一項已進行近30年的年度糧食不安全調查，理由是該調查「過度政治化」。（路透）川普政府取消一項已進行近30年的年度糧食不安全調查，理由是該調查「過度政治化」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府週六（20日）宣布，將取消一項已進行近30年的年度糧食不安全調查，理由是該調查「過度政治化」。此舉被視為川普政府繼質疑就業統計後，再度挑戰官方統計資料的可信度。

綜合媒體報導，美國農業部週六宣布，將停止發布家庭糧食安全報告（Household Food Security Report）。該報告是用以衡量美國家庭是否能獲得足夠食物、是否有糧食不安全（food insecurity）的情況。

對於停止發布原因，美國農業部指出，報告所採用的問卷設計偏向主觀，難以全面反映實際情況此外，且部分數據經常被過度解讀，用以推動擴張性的補助與社會政策，使報告日益政治化，經評估後認為該報告對政策制定與執行已無必要。

儘管如此，農業部表示，2024年度的報告仍將於10月如期發布，但2025年的調查已被取消，未來是否恢復尚待評估。

有分析指出，這項決策恐將削弱政府與民間組織追蹤糧食安全問題的能力，使得針對弱勢群體的援助措施缺乏重要依據，預料將對數百萬名低收入美國人產生潛在影響。

對於相關報導，白宮尚未對外回應。

