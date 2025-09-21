晴時多雲

三星電子主管連3天聚餐後酒精中毒身亡 法院認定為職災

2025/09/21 11:00

南韓三星電子負責墨西哥銷售業務的主管，在連續3天聚餐後急性酒精中毒身亡，首爾行政法院認定為職災。（路透）南韓三星電子負責墨西哥銷售業務的主管，在連續3天聚餐後急性酒精中毒身亡，首爾行政法院認定為職災。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星電子無線業務部1名負責墨西哥銷售事務的主管，2022年7月在連續3天聚餐後，在住處停車場因急性酒精中毒身亡，遺孀申請撫卹金和喪葬費後卻被公司拒絕，首爾行政法院近來裁定這起事件為職災，企業必須支付上述費用。

《韓聯社》報導，死者原定2022年8月要到墨西哥長期出差，在出遠門之前接連2天和商業合作夥伴聚餐，並且由公司支付餐費；第3天則和墨國合作公司的職員、三星墨西哥子公司聘僱的韓籍員工吃飯，當天是由主管和韓籍員工刷卡付帳。

三星電子認為，既然第3天聚餐不是公司出錢，那麼就是屬於私人聚會，和工作沒有關係，不應認定為職災。不過，法院直指雖然第3天是主管和員工自掏腰包，但從聚餐性質來說很難說和工作無關。

法院認為，第3天的餐會具有出差歡送的性質，導致主管很難拒絕別人敬酒。此外，主管之前聚餐攝入酒精的有可能在第3天還沒代謝完畢，不能完全排除前2天公司餐宴和其死因之間的關係，因此裁定為職災。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

