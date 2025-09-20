晴時多雲

美「專業簽證」費狠漲100倍達302萬元 衝擊這些人才、部長曝真正用意

2025/09/20 14:18

川普總統（右）在白宮橢圓形辦公室簽署公告，其中包括對H-1B簽證計畫進行重大改革。商務部長盧特尼克（左）表示：「最多可以延長6年。我們必須阻止任何人進入美國。」（彭博）川普總統（右）在白宮橢圓形辦公室簽署公告，其中包括對H-1B簽證計畫進行重大改革。商務部長盧特尼克（左）表示：「最多可以延長6年。我們必須阻止任何人進入美國。」（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國簽署一項公告，提議修改被稱為「專業簽證」的H-1B簽證制度，費用增加100倍，並要求每年續約。美國商務部長盧特尼克表示：「最多可以延長6年。我們必須阻止任何人進入美國。」

美國川普政府大幅提高被的H-1B簽證費用，至每人每年10萬美元（約台幣302萬元），為現行費用的100倍。

美國當地時間19日，川普總統在白宮橢圓形辦公室簽署公告，其中包括對H-1B簽證計畫進行重大改革。

H-1B簽證適用於科學、技術、工程和數學（STEM）領域的專業人才。該簽證每年以抽籤方式發放，名額限制為8萬5000個。此簽證的基本效期為3年，可延期，並可申請永久居留權。

該簽證目前的申請費為1000美元（約台幣3萬元），但將大幅上漲至10萬美元。此外，該費用為每人一年的費用，並且必須每年以相同的費用續簽。

